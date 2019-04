VUC Syd fortsætter salg af kunst og designmøbler: Daybed til 83.000 solgt med kæmpe tab

Skandaleombruste VUC Syd i Haderslev er i så store økonomiske problemer, at skolen sælger ud af dyrt indkøbt kunst og dyre designermøbler. Siden efteråret er der solgt inventar for 1,8 millioner kroner. Blandt andet er en omdiskuteret daybed, som blev købt for over 80.000 kroner til direktørens kontor, blevet solgt for lidt over 13.000 kroner.