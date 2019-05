Ny undersøgelse fra Dansk Industri afslører et paradoks: EU er et vigtigt gode, mener de unge vælgere, som til gengæld holder sig væk fra stemmeurnerne. Avisen Danmark har mødt tre af dem til EU-debatmøde i Ringkøbing.

EU-VALG: Der er to datoer sidst i maj, Ditte-Marie Rasmussen fra Ringkøbing glæder sig til: 24. maj fylder hun 18 år. Det åbner EU-valgdagen 26. maj for hende. Her kan hun ved at afgive sin stemme for første gang omfavne demokratiet, for alvor blive en del af det. Og det har hun tænkt sig at gøre.

- Selvfølgelig. Der er godt nok meget, man som ung ikke ved noget om, hvad EU-politik angår. Men så meget ved jeg da, at EU har stor magt, fordi der træffes nogle store beslutninger, som gælder for os allesammen, sagde hun efter at have hørt på en paneldebat med en række EU-kandidater i en Vestas-farbrikshal i byen.

Den overværede hun sammen med sine to klassekammerater i 2.g på Ringkøbing Gymnasium, Konrad Skou Sølvsten og Frederik Stie Bjerg - og en lang række andre elever fra gymnasiet.

På gymnasiet har de samfundsfag på højt niveau og har dermed en naturlig faible for samfundsforhold og politik, herunder EU. Det har unge generelt kun delvist i holdningen, ikke i stemmeafgivningen.

Det viser en dugfrisk You Gov-undersøgelse fra Dansk Industri, der var medarrangør af valgmødet på Vestas.

Undersøgelsen, der omfatter aldersgruppen 20-36 år, viser, at unge i langt overvejende grad er positivt stemt over for EU, langt mere end ældre generationer. Til gengæld deltager de ikke i samme omfang i valgene som ældre vælgere.

44 procent af unge på gymnasial uddannelsesniveau er EU-positive, mens kun 16 procent er negative - og så er der de mange neutrale midtimellem. 60 procent af dem har således en holdning til EU.

Men ved EU-valget for fem år siden afgav 49,4 procent af de 18-årige deres stemme og kun 39,4 procent af de 19-21 årige. De kunne end ikke leve op til valgaktiviteten hos dem i den modsatte ende af aldersskalaen, de 80-89 årige, som for 49,7 procents vedkommende begav sig til valgurnerne.