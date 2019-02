Udspil: Naturen og landbruget vinder, når organisationerne går sammen

Landbrugets udledning af klimagasser skal reduceres med 10 procent, mener Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der med udspillet "Fælles løsninger - for natur og landbrug" fortæller, hvordan det kan gøres, så det både er til gavn for natur og landbrug. Nu mangler de bare, at politikerne lægger penge til.

- Derudover kan de landmænd, der har meget svært ved at få økonomien til at hænge sammen og måske gerne vil sælge deres jord, indgå i denne her jordbyttehandel, siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding.

- Nogle af de områder, som lige nu udleder rigtig mange klimagasser, er ådale og engarealer. Ved at stoppe med at dyrke dem og i stedet give dem tilbage til naturen, kan vi reducere udledningen af klimagasser betydeligt. Samtidig vil vi med en jordfordeling kunne få byttet rundt på nogle af de jorde og marker, der lige nu ligger meget spredt. Landmændene der skal have mulighed for at samle deres jord.

Det, Landbrug og Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening gerne ser ske, er en reducering af landbrugets udledning af klimagasser på 10 procent. Men for at det bliver til noget, skal der blandt andet en multifunktionel jordfordeling til. Man vil for eksempel tage eksisterende landbrugsarealer, som enten ligger uhensigtsmæssigt i forhold til den nærliggende natur, eller lavbundsjorde som har lav dyrkningsværdi for landmændene - og omfordele jorden.

- Vi vil gerne vise, at man kan løse flere opgaver på en gang ved at gå konstruktivt til værks. Vi i Landbrug & Fødevarer har en landbrugsmæssig interesse i det, Danmarks Naturfredningsforening har en tydelig naturinteresse, og ved at gå sammen varetager vi begge organisationers interesser, mens vi samtidig fortæller politikerne entydigt, hvad der skal ske, fortæller formand for Landbrug & Fødevarer Martin Merrild.

Udspil: Det handler først og fremmest om klimaet. Danmark har brug for en lavere kvælstofudledning, en bedre beskyttelse af drikkevandet, og landbruget har brug for bedre vilkår til at understøtte den indsats. Det mener organisationerne Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der derfor er gået sammen om udspillet "Fælles løsninger - for natur og landbrug".

Nogle af de områder, som lige nu udleder rigtigt mange klimagasser, er ådale og engarealer. Ved at stoppe med at dyrke dem og istedet give dem tilbage til naturen kan vi reducere udledningen af klimagasser betydeligt.

?Fælles løsninger - for natur og landbrug? hedder udspillet fra Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer. Lavbundsjord ved ådale skal for eksempel kunne omfordeles fra landbrug til natur. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Handleplan for ammoniak

Et stort problem for både landmænd og klimaet er ammoniak. Som det er i dag, spænder ammoniakreglerne ben for de landmænd, der for eksempel gerne vil investere i nye anlæg, som ville kunne reducere ammoniakken betydeligt. Det vil Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening også gerne gøre op med.

- Det er nogle tekniske regler, som gør, at der er helt groteske og tåbelige eksempler på, hvordan landmænd nogle steder står med en ejendom, som er fuldstændig fastlåst, og hvor de aldrig nogensinde får lov til at udvikle bedriften, fordi de bor tæt på et følsomt område. Vi vil gerne give de landmænd en chance for at få gården taget ud af drift - simpelthen købe gården af landmanden - så han får mulighed for at flytte et andet sted hen.

- Vi kunne godt tænke os, at man ser lidt mere dynamisk på det og laver en handlingsplan, der beskytter naturen, og hvor landmændene stadig får mulighed for at udvikle de landbrug, der ligger i nærheden, og værner om de naturarealer, der ikke tåler så meget kvælstof, siger Martin Merrild.