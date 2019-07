Udsigt til fremskridt for udlændingepolitikken: Strammer-tælleren er væk

På kant: Integrationsminister Mattias Tesfaye har beslutter at fjerne den tæller på ministeriets hjemmeside, der nidkært opgjorde antallet af den tidligere regerings udlændingestramninger. Det var den tæller, der registrerede stramning nummer 50, som Inger Støjberg fejrede med kage. Og det var den tæller, der bevægede sig, hver gang Dansk Folkeparti fik en ny idé. 114 stod den på, da stikket blev trukket.

Man kan mene, at Tesfayes handling kun er en lille gestus. Og det er selvfølgelig sandt - men den har alligevel potentialet til at blive et reelt fremskridt for dansk udlændingepolitik. For det tælleren symboliserede var, at udlændingepolitik kun havde ét formål: at levere en stadig strammere politik. Følgelig krævede det ikke det store politiske talent at være en god minister. Blot skulle man være flittig. For hele tiden skulle der implementeres nye tiltag, der sikrede, at tallet blev ved med at gå op.

Men nu er tælleren væk, og måske kan udlændingepolitik blive til politik igen. Måske kan vi igen komme i en situation, hvor vi ikke blot lader udlændingepolitik være en evig jagt på stramninger, men faktisk ser politikken som et middel til at skabe flere muligheder og løse de problemer, mennesker oplever i deres fælles liv.

Netop dette er håbet i Tesfayes beslutning. Og hvis han har tænkt sig at fortsætte ad det spor, kan han for alvor lave et ægte paradigmeskifte på det udlændingepolitiske område: Fra evige, tankeløse stramninger til politik der nytter.