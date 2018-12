Udenlandske eksperter slår fast: Kun 26 km højspændingskabler kan graves ned

Udenlandske eksperter bakker op om Energinets konklusion, der betyder, at kun 15 procent af højspændingsnettet på strækningen mellem Idomlund og den dansk-tyske grænse kan graves ned. Til gengæld vil flere luftledninger i Syd- og Vestjylland blive afløst af nedgravede kabler. Kabellægningen forventes at koste 1,4 milliarder kroner.

Undersøgelse: Det bliver ikke muligt at nedgrave mere end 26 kilometer af den planlagte højspændingsforbindelse mellem Idomlund ved Holstebro til den dansk tyske-grænse. Sådan lyder konklusionen fra udenlandske eksperter i den omstridte mastesag langs den jyske vestkyst. Til gengæld er det blevet besluttet at kabellægge hele det eksisterende 150 kv(kilovolt)-net langs den nye højspændingsforbindelse i Syd- og Vestjylland. Konkret betyder det, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning, vil der fremover kun være 145. Energinet planlægger en ny 400kV-ledning med en 170 kilometer lang linjeføring langs den jyske vestkyst fra Idomlund ved Holstebro via Endrup ved Esbjerg og over grænsen ved Tønder. Et projekt, der kommer til at påvirke omkring 3000 ejendomme, og som planter 500 højspændingsmaster i en højde af 35 meter ned gennem naturskønne områder i Sydvestjylland. Og det har bragt sindene i kog i det vestjyske.

Det betyder eksperters dom Udenlandske eksperter konkluderer ligesom Energinet, at 26 ud af 170 kilometer højspændingsnet kan bestå af nedgravede kabler.

Energinet og udenlandske eksperter fastslår, at det ikke er muligt at negrave mere end 15 procent af strækningen, da der ellers vil være stor risiko for, at der opstår fejl eller skader i det samlede elnet.

Som kompensation for det skuffende resultat for vest- og sydjyske kommuner har et politisk flertal besluttet at give kommunerne et plaster på såret.

Det er blevet besluttet at kabellægge hele 150 kv-nettet langs den nye højspændingsforbindelse. Det betyder, at hvor der i dag er 324 kilometer luftledning, vil der fremover være 145.

Det betyder også, at markant færre borgere får udsigt til master og luftledninger:

I Esbjerg Kommune betyder det, at hvor der er 4058 borgere, der i dag bor inden for 500 meter af en luftledning, vil de tilsvarende tal efter gennemførslen af projektet være 225.

I Herning Kommune falder det tilsvarende tal fra 2286 til 65, i Holstebro fra 198 til 10, i Ringkøbing-Skjern fra 328 til 140, i Varde fra 635 til 205 og i Tønder fra 258 til 210.

Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt kalder det ærgerligt, at større dele af de 170 kilometer lange strækning ikke kan graves ned. Foto: John Randeris/Scanpix

Politisk splid Udenlandske eksperter har undersøgt sagen, efter at det statsejede Energinet i en analyse nåede frem til, at 26 kilometer højspændingsmaster vil kunne graves ned i jorden. Det svarer til 15 procent af den samlede strækning. Tidligere var Energinet nået frem til, at blot 17 kilometer master kunne erstattes af kabler, og resultaterne har vakt utilfredshed blandt mastemodstandere. Nu har udenlandske eksperter så efterprøvet resultaterne med en konklusion, der ikke ligefrem giver grund til optimisme hos kritikerne af elmasterne. - Problemet er, at der ikke er en alternativ løsning. Jeg havde da håbet, at endnu mere kunne graves ned. Men nu har vi fået afklaring, og så arbejder vi herfra, siger energiminister Lars Chr. Lilholt (V), der mandag formiddag præsenterede de nye planer på et pressemøde i Energistyrelsen. Som et plaster på såret har et politisk flertal besluttet at gennemføre en markant reduktion af de øvrige elmaster og ledningskabler i det berørte område. I dag ligger 8000 boliger i området inden for 500 meter af en luftledning, men når nedgravningen er gennemført, og de nye 400 kv-ledninger er sat op, vil antallet af boliger inden for en afstand på 500 meter til luftledninger være faldet til 900. Nedgravningen forventes påbegyndt i forbindelse med de nye 400 kv-ledninger og koster 1,4 milliarder kroner. Et politisk flertal er enig om at finde pengene over tarifferne. Det vil betyde en årlig merudgift på cirka fem kroner for en almindelig husstand.

Havde håbet på mere Flere sydjyske politikere har raset over elmasterne, som flere mener vil skæmme den vestjyske natur. Også internt i regeringspartiet Venstre, hvor blandt andet de lokalvalgte folketingspolitikere Hans Christian Schmidt, Carl Holst og Anni Matthiesen har raset over planerne og været med til at øge presset på energiminister Lars Chr. Lilleholt. Ministeren erkender også, at han har oplevet massivt pres fra andre folketingspolitikere og borgmestre for at finde den mest skånsomme løsning. Han håber nu, at det trods alt vil blive velmodtaget, fordi hele 150 kv-nettet skal nedgraves i de seks berørte kommuner. Men har det ikke hele tiden været meningen med tiden at grave 150 kv-nettet ned i hele landet? - Jo, det kan man sige. Men det her er det første sted med en konkret handlingsplan for, hvornår det skal ske. Og det bliver det først sted, hvor man går i gang med arbejdet. Og så bliver det muligvis også mere omfattende end andre steder i landet, da vi allerede nu kan se, at vi bruger en stor del af budgettet her.

Baggrund I oktober 2017 godkendte ministeren ansøgningen fra Energinet til projektet - eller rettere de tre projekter, der reelt er tale om: Projektet med 400 kV-luftledning fra Idomlund ved Holstebro til Endrup og igen fra Endrup til grænsen samt det dansk-engelske søkabel, den såkaldte Viking Link-forbindelse, der hænger sammen med Endrup-grænsen og som også skal skabe forbindelse til Tyskland og landets kulkraftværker samt vind- og solenergi. Projekterne skal kort sagt forstærke det vestjyske elnet, så der kan indpasses mere vindmøllestrøm i systemet samt udveksles strøm med andre lande.