USA bliver grønnere med dansk hjælp

Jeg var ikke andet end lige landet i Washington, da jeg som min første officielle handling som ambassadør i USA skulle fortælle repræsentanter for USA's delstater om danske bæredygtige løsninger inden for havvind. Guvernørforeningen, rådgivere, erhvervsledere og andre topfolk stod bogstaveligt talt klar i min stue, da jeg for første gang trådte ind i mit nye hjem i Washington. Alle ventede de på at høre, hvordan danske, grønne løsninger kan importeres og benyttes i USA. Og den amerikanske interesse for bæredygtig energi og den grønne dagsorden er enorm. Det kommer ikke bare vores fælles fremtid til gavn - det gavner i den grad også dansk eksport.

Klimapolitikken er ellers ofte blevet fremstillet som et af de områder, hvor kløften mellem USA og Europa er størst. Jo, præsident Trump ønsker, at USA skal træde ud af Paris-aftalen og arbejder på at skabe bedre forhold for traditionelle energikilder som kul og olie. Og her er vi uenige. Men når jeg kigger ud over hele USA, ser jeg et andet og grønnere billede. Vedvarende energi er kraftigt på vej frem - heldigvis. På den amerikanske østkyst står seks delstater alene for opførelsen af havvindmølleparker, som kan producere 20 gigawatt. Det svarer til forbruget for 10 millioner husstande. 25 delstater har forpligtet sig til at opretholde de amerikanske reduktionsforpligtelser i Paris-aftalen. Staten New York vedtog for nyligt, at der i 2040 ikke længere må være nogen CO2-udledning fra produktion af elektricitet. Californien har en tilsvarende målsætning for 2045.

Tidligere på sommeren var jeg selv i Pittsburgh, hvor jeg på vegne af Aarhus underskrev en samarbejdsaftale, der skal hjælpe Pittsburgh med at reducere byens udledning af drivhusgasser. Her er løsningen fjernvarme - en teknologi, hvor Danmark er ubetinget førende på verdensplan. Omstillingen til vedvarende energi er dog ikke alene drevet af ønsket om at bekæmpe klimaforandringerne. Det handler i høj grad også om, at priserne er faldet markant de senere år. Siden 2010 er prisen på solenergi faldet med 84 pct., og priserne på vindenergi er halveret.

I landbrugsstaten Iowa kommer en tredjedel af strømforsyningen i dag fra vindmøller, og den andel vil vokse de kommende år. Texas, som ellers er mest kendt for sin olieindustri, producerer mere vindenergi end nogen anden delstat i USA. Udviklingen i USA stemmer derfor godt overens med de danske prioriteter om at bekæmpe klimaforandringerne og reducere CO2-udledningerne. Og samtidig åbner det muligheder for dansk eksport. Siden de sorte dage i 70'erne, hvor oliekrisen ramte Danmark, har vi målrettet og sikkert erobret den grønne førertrøje i arbejdet med energieffektivitet og vedvarende energi. En udvikling, som har gjort danske virksomheder til førende på det globale marked. Særligt inden for havvind står danske virksomheder stærkt. I USA er de tre største kontrakter på havvind gået til danske Ørsted og Copenhagen Infrastructure Partners, mens andre danske virksomheder er blevet valgt som underleverandører. Også inden for fjernvarme oplever danske virksomheder øget interesse fra USA, som søger mod Danmark for ekspertise og bæredygtige løsninger.

Med den udvikling, vi ser, og de konkrete planer, der er for at udbygge vedvarende energi, er der meget store muligheder for energieksport til USA. Og det arbejde tager vi meget seriøst. I dag har vi 25 rådgivere ansat over hele USA fra New York i øst, over Chicago til Silicon Valley i vest og Houston i syd. De arbejder alle for at fremme den grønne dagsorden. Uanset om den grønne omstilling i USA er drevet af klimahensyn eller ønsket om billig energi, er udviklingen i gang. Danmark har meget at byde ind med, og hvis vi fortsætter indsatsen, er der gode muligheder for at være med til at skubbe USA i en mere grøn og klimavenlig retning. Vi håber på og arbejder for, at USA en dag også tager førertrøjen på i de internationale klimaforhandlinger.