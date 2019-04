Tusinder ærede terrorofre med fakkeltog

Et par tusinde børn og voksne deltog torsdag aften i et fakkeltog fra Stavtrup og til herregården Constantinsborg for at vise deres sympati med og medfølelse for en familie, der må bære det ubærlige.

STAVTRUP: Det er så ufatteligt svært at forstå, det, der er sket. For det er helt forkert. Børn skal ikke dø før deres forældre. Og mennesker skal ikke slå hinanden ihjel. Der er næppe den forælder i kongeriget, der ikke er rørt til tårer eller har mærket et dybt sug i maven, da de hørte om den forfærdelige hændelse og det ufattelige tab for familien Holch Povlsen. Feje terrorister tog påskesøndag tre af familiens fire børn mellem 5 og 15 år fra fredelige Stavtrup med i døden, da de tre var ved at spise morgenmad på et feriehotel. I alt 250 uskyldige mennesker gik i døden på grund af terrorhandlinger i ferieparadiset Sri Lanka. Et tab af tre børn for et forældrepar er så umenneskeligt, at vi ikke kan rumme det. Som Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard skrev i en udtalelse efter attentatet, findes der ingen ord, der kan beskrive den situation, som familien fra Stavtrup lige nu må gennemleve.

Foto: Flemming Krogh Rigtigt mange børn deltog i fakkeltoget.

Vi må handle Når ord ikke slår til, må vi handle. Derfor fik den lokale sorg form af et fakkeltog, der med borgmesteren iblandt torsdag aften begav sig fra Stavtrup ad Ormslevvej til Alleen og ned mod Constantinsborg. Ifølge politiet gik anslået et par tusinde borgere med i fakkeltoget. Traveturen på et par kilometer gik i gåsegang fra Rema i Stavtrup på cykelstien ud til Alléen, hvor faklerne blev tændt. Den friske vind gav flammerne næring og fakkelhavet bredte sig langsomt ned mellem alléens både gamle og nyplantede træer. Snakken gik mellem deltagerne om alt og ingenting, men da de nærmede sig Constantinsborg blev alle alvorlige.

Foto: Flemming Krogh Sorgen blev synlig i Stavtrup under torsdagens fakkeltog.

Lågen var åben Familien havde ladet lågen stå åben, og et par tusinde tavse børn og voksne skridtede forbi skiltet med "privat" ind over brostenene, forbi den store genopbygning af laderne og til den inderste gård med det hvide hovedhus. Her fik tårerne fik frit spil blandt de mange, der dannede en rundkreds på gårdspladsen for at vise deres medfølelse med og deltagelse i sorgen hos en vellidt familie fra lokalsamfundet. Det er meget muligt, at familien er en af landets rigeste, og de fleste har sikkert noget af Bestsellers tøj hængende i garderoben. Men her i Stavtrup torsdag aften var de først og fremmest en lokal familie, man sørgede med. En familie som har mistet det dyrebareste i verden. Tre børn. Og var stemningen i forvejen knuget gik tiden nærmest i stå og mange holdt vejret, da Anders og Anne Holch Povlsen trådte ud af døren, gik ned ad trappen og stod med hinanden i armene på gårdspladsen som for at takke for deltagelsen. En deltager sprang frem og gav et kæmpe knus til dem begge, mens røde øjne så til. Efter nogle minutter forsvandt parret igen ind i huset og fakkeltoget satte sig i bevægelse ud af gården tilbage mod Stavtrup.

Foto: Flemming Krogh Fakkeltoget endte i den inderste gårdsplads.

Foto: Flemming Krogh Deltagerne gik frisk til på den to kilometer lange rute ud af Stavtrup mod herregården.

Foto: Flemming Krogh På parkeringspladsen ved Rema samledes et par tusinde borgere før starten.

