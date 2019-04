Tryllekunstner jubler: Den forsvundne forsvindingsstol er fundet igen

Horsens: Den speciallavede forsvindingsstol, som blev stjålet fra baggården ved Steen Peganis butik i Horsens, er nu dukket op igen. I hvert fald det meste af den. Det oplyser den erfarne tryllekunstner på sin hjemmeside.

Stolen, som er lavet i Italien og har en nypris på 40.000 kroner uden moms, blev stjålet fra Peganis butik mellem onsdag og torsdag. Den befandt sig i en kasse, som med indhold vejede hele 100 kilo.

- Jeg er både ærgerlig og ret forundret. For det første er det næsten imponerende, at nogen er løbet med kassen, der vejer pænt over 100 kilo - og for det andet kan man jo spekulere over, hvad tyvene skal bruge en forsvindingsstol til? Det er grænsende til komisk, at de er løbet med noget så uhåndterligt, udtalte Steen Pegani i en pressemeddelelse lørdag.

Samme dag udlovede tryllekunstneren en dusør til den, der kunne skaffe stolen tilbage, og det har nu givet pote.

Helt som med et trylleslag skete det dog ikke. Ifølge Peganis hjemmeside skulle der lidt detektivarbejde til, før den forsvundne forsvindingsstol dukkede op igen.

- Illusionen (forsvindingsstolen, red.) var blevet tømt ud af kassen og efterladt i en stribe skov i Bygholm Park. Da vi efter tip forsøgte at finde den, var alt igen forsvundet. Heldigvis lykkedes det, at finde frem til den i nogenlunde god behold via hjælpesomme folk fra Horsens Kommune, skriver Pegani på hjemmesiden.