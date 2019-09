Truer med sultestrejke: Kommunen vil bestemme hvor 81-årige Inga Kjeldsen skal handle

Holstebro: Inga Kjeldsen plejer hver tirsdag at skrive ned på en seddel, hvad hjemmehjælperen skal handle til den kommende uge.

Men det må hjemmehjælperen ikke længere. Holstebro Kommune har regnet ud, at den kan spare årligt 750.000 kroner på, at de ældre i stedet via computer eller telefon skal bestille via Det gode Køkken, hvis chauffør bringer varerne ud. Varerne kommer fra Super Spar.

Men dét vil Inga Kjeldsen ikke være med til. Om nødvendigt vil hun overveje en sultestrejke.

- De vil have, at vi skal handle i Spar, som er så dyr. Det er noget svineri. Kommunen skal ikke bestemme, hvor vi skal handle, siger Inga Kjeldsen, der er sparsommelig og altid har lagt sine indkøb i Rema 1000.

Holstebro Kommunes myndigheds- og kvalitetschef Poula Sangill bekræfter, at visitationsenheden har fået "en del henvendelser", efter ordningen blev ændret 1. september.

- De er kede af det. Det er især dét her med, at de plejer at handle et andet sted, fortæller Paula Sangill.

Formanden for social- og sundhedsudvalget, Jens Kristian Hedegaard (V), pointerer, at der ikke er nogen tvang.

- Der er ingen, der siger, at de ikke kan bestille et andet sted, hvis de vel at mærke kan få varerne bragt ud, siger Jens Kristian Hedegaard.

Men så skal den ældre jo selv betale for en hjælp, som han/hun er visiteret til og hidtil har fået leveret gratis. Kan du forstå, at der er ældre, der bliver vrede og kede af det?

- Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at folk ikke er begejstrede over, at serviceniveauet ændres i nedadgående retning. Når det så er sagt, så har vi fået en bunden opgave med at se på vores udgiftsniveau, og argumentet for at tage denne besparelse var, at det vil gøre mindre skade end at skære i plejen, siger Hedegaard.

Han tilføjer, at i det omfang, at der kommer klager, har udvalget bedt om at få dem på skrift.

- Så vil vi kigge på det igen, men jeg lover ikke noget, siger udvalgsformanden.