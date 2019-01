Trods tavs Løkke: Regionerne får dødsstødet

Den samlede plan er således færdigforhandlet med de to regeringspartier, De Konservative og Liberal Alliance, samt ikke mindst Dansk Folkeparti, der under hele forløbet har presset på for en afvikling af de ofte udskældte regioner.

Dermed vil Lars Løkke Rasmussen også trodse de massive protester, der er blevet rejst af Venstres bagland i Jylland og Fyn anført af den tidligere Venstre-minister Søren Gade og nuværende formand for Danske Regioner, Stephanie Lose (V) fra Esbjerg, som på det kraftigste har advaret mod at aflive regionerne.

Det bekræftede et par kilder over for JydskeVestkysten mandag eftermiddag og aften.

Tættere på borgerne

Nu er det før set i politik, at en færdig aftale kan tage en afgørende drejning i sidste afgørende øjeblik.

Ifølge JydskeVestkystens kilder er vurderingen hos statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) dog, at en hurtig eksekvering af sundhedsreformen vil betyde en kortere og hurtigere debat omkring modstanden mod lukningen af regionerne. Netop elementerne i reformen omkring et sundhedssystem tættere på borgerne vil således kunne bruges under det kommende valg, der skal afvikles i løbet af de kommende måneder.

Når regionerne skal afskaffes i forbindelse med den kommende reform, skyldes det ifølge JydskeVestkystens kilder, at regionspolitikerne i højere grad har administreret for meget - og lavet for lidt borgernær sundhedspolitik. Derfor er vurderingen også, at det politiske niveau vil blive decentraliseret og komme tættere på borgerne via de 21 sundhedsfællesskaber, der knytter sig til de 21 akutsygehuse landet over, og dels vil der være en mere ensartet centralisering på nogle områder, hvor regeringen med sundhedsministeren i spidsen vil få mere ansvar.

Alt sammen detaljer, som Lars Løkke Rasmussen sandsynligvis allerede vil præsentere onsdag til stor skuffelse for den syddanske regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og dele af Venstres bagland i Syd- og Sønderjylland.