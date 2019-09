Trods stigende optag: Erhvervsskoler skal skrue op for fokus på frafald

Frafaldet på landets erhvervsskoler varierer meget fra skole til skole. Mens der på nogle skoler er et frafald på omkring 10 procent, er der andre skoler, der oplever et frafald på op til 80 procent. Derfor mener Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef ved Dansk Industri, at skolerne skal fokusere mere på, hvad der får eleverne til at droppe ud.

- Vi kan se ud fra tallene, at nogle skoler har knækket koden til at sænke frafaldet. Det bør de øvrige skoler tage ved lære af. Dels fordi de unge alt for let får en skæv start på voksenlivet, hvis de må droppe ud af en uddannelse. Dels fordi samfundet har stærkt brug for de faglærtes kunnen.

På de 10 erhvervsskoler, som har lavest frafald, er frafaldet i gennemsnit kun på 17 procent, mens det for alle skoler i gennemsnit ligger på 47 procent. Og det betyder, at der er plads til forbedring på nogle af landets erhvervsskoler, hvis man spørger uddannelsespolitisk chefkonsulent hos Lederne, Christina Laugesen.

Uddannelse: I år har hver femte elev fra folkeskolen søgt ind på en erhvervsuddannelse, og det lover godt, for der er rift om faglært arbejdskraft. Men der er store forskelle i frafaldet på landets erhvervsskoler, når først eleverne er startet på uddannelsen. Nogle skoler er langt bedre end andre til at fastholde eleverne.

Der er ikke nødvendigvis noget dårligt ved et frafald. Hvis eleven ikke er havnet i den for vedkommende rigtige uddannelse og har brug for at blive hjulpet videre til en anden erhvervsuddannelse, er det et positivt frafald. Til gengæld er det et negativt frafald, hvis eleven dropper ud, uden at blive hjulpet videre. Derfor bliver vi nødt til at kigge nærmere på, hvad der ligger til grund for, at eleven falder fra.

Flere unge har som nævnt i år søgt ind på en erhvervsuddannelse. Men det nytter ifølge Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i Dansk Industri, ikke noget, at vi jubler over, at der er flere, der vælger en erhvervsuddannelse, hvis de alligevel falder fra undervejs i uddannelsesforløbet. Derfor håber hun, at man fremover kan fokusere på, hvad der ligger bag elevens frafald.

Virksomheder og skoler skal støtte elever

Når det kommer til udredningen af, hvad der er skyld i, at eleverne falder fra på erhvervsuddannelserne, mener Lone Folmer Berthelsen, at det er vigtigt, at både skolerne og virksomhederne gør en indsats for, at eleverne bliver fastholdt i deres uddannelse.

Eftersom der er mange faglærte, der i disse år går på pension, opfordrer erhvervsuddannelseschefen, virksomhederne til at oprette praktikpladser, så der kan blive uddannet flere faglærte, der kan overtage pladserne for dem, der går på pension.

- Det er utrolig vigtigt, at virksomhederne gør det synligt for eleverne, at der er ledige praktikpladser til dem. Men det er i høj grad også vigtigt, at skolerne gør det interessant for eleverne at skulle deltage i undervisningen på skolen. Det skal ikke føles som folkeskolen.

- Hvis man har matematik, kan det eventuelt foregå i værkstedet, eller i danskundervisningen kan man hente eksempler ind fra branchen, så det bliver mere virkelighedsnært.

Udover at fastholde eleverne ved at hjælpe dem i praktiksøgningen og gøre undervisningen faglig relevant for lige netop deres branche tror Lone Folmer Berthelsen, at det er vigtigt for fastholdelsen af eleverne, at de får opbygget en faglig identitet gennem skoleforløbet.

Og det giver Christina Laugesen fra Lederne hende ret i.

- Hos Lederne tror vi på, at iværksætteri og ledelse interesserer de unge så meget, at det kan være med til mindske frafaldet. Derfor er det også emner, som erhvervsskolerne bør have endnu mere fokus på.