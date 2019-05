I Danmark genbruger vi kun 36 procent af vores plastikaffald. Men det tal kan sagtens blive større, mener Unilever Danmark.

Hos Unilever Danmark har man været nødt til at købe genbrugsplast til emballage i England, fordi der ikke er nok plastik, der bliver genanvendt i Danmark. Men det kan vi sagtens blive bedre til, mener Unilever. Læs her, hvordan.

1 Forbrugerne kan sortere mere - Vi ved, at der er mange, der allerede sorterer plastik. Faktisk siger 68 procent af danskerne, at de sorterer deres plastik. Det tal vil vi selvfølgelig gerne have bliver større. Og så kunne vi godt tænke os, at de 68 procent også gør sig mere umage. Der er stadig rigtig meget plastik, der ryger til forbrænding, der egentlig godt kunne være genbrugt, siger Lasse Hartvig, brandmanager i Biotex Danmark. Når forbrugerne sorterer plastik, ryger det hele desuden i den samme container, selv om der er mange forskellige typer af plastik. - For at vi skal kunne genbruge, skal vi blive bedre til at sortere helt ned på plastiktyper. Men det er ikke sikkert, at det nødvendigvis er forbrugeren, der skal gøre det, siger Lasse Hartvig.

2 Bedre nationalt sorteringssystem Ifølge marketingchef i Unilever Danmark Claus Mølholm, er der i dag 40 af landets 98 kommuner, der ikke har en sorteringsordning for plastik. - Vi håber på, at alle kommunerne kommer med og får en ordning. Men også, at de ordninger, der eksisterer, måske bliver bedre. - Et af problemerne med den plast, vi smider til genbrug, er, at den bliver forurenet, fordi man ofte i hushholdningerne blander plast, metal og glas sammen i en container, og der sker tit det, at plasten simpelthen bliver for forurenet, til at den kan genanvendes. Han peger desuden på, at det er svært at finde et effektivt sorteringssystem, fordi kommunerne har et virvar af forskellige ordninger. - Hvis man havde en ensartet måde at sortere plast på i de forskellige kommuner, ville det gøre det nemmere for dem, der står i de plastfabrikker, der bagefter skal sortere plastikken.

3 Større efterspørgsel Hos Unilever håber man, at efterspørgslen på genbrugsplastik kan skubbe på en udvikling i genanvendelsen. - Når vi nu laver det i stor skala, håber vi, at vi er med til at sætte gang i udbuddet. For nu er vi i gang med at vise, at efterspørgslen er der. Der er flere virksomheder, der ligesom os gerne vil bruge genbrugsplastik. Men det er relativt svært at få fat i. Når efterspørgslen bliver større, håber vi, at udbuddet følger med op, siger brandmanager Lasse Hartvig.