Tre ting, som hidser Varberg op

1 Ligestilling og køn som social konstruktion

- Vi har langt igen, før man ikke tænker over køn i forbindelse med job og beskæftigelse. Adgangen til uddannelse er en ting. Men lige adgang til store, magtfulde embeder er noget andet. Vi har ikke lige adgang til magt. Rokokoposten har interviewet den unge boligminister, som man normalt gør ved kvinder: Om at han vil være væk fra sine børn. Selv pressen tror, at det er et problem for kvinder at være væk for deres børn, men ikke for mænd. Vi tror også, at et givent samfundssystem har rod i noget gammelt. Men vores identitet og sociale konstruktion er konstant til debat - det kan jeg se som arkæolog - og derfor sparker jeg også til emnet som debattør.