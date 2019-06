Tre ting, du skal vide om patientafvisning

2 Mange vil stå uden familielæge i de næste år

Ifølge en opgørelse fra PLO i 2018 stod over 105.000 danskere uden egen læge, eller familielæge, og de patienter er i stedet tilknyttet såkaldte udbuds- og regionsklinikker. PLO forventer, at udbuds- og regionsklinikkerne i 2021 kan have over 300.000 patienter tilknyttet. Det skyldes blandt andet, at mange læger den kommende tid går på pension.