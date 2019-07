Tre ting du skal vide om biler og træthed

3 Gode råd ved træthed

Stop bilen, når det er muligt, og tag en kort lur på 15-30 minutter. Brug mobiltelefonen som vækkeur.

Drik evt. en kop kaffe uden sukker, inden du tager en lur. Kaffen virker opkvikkende, når du vågner igen.

Ring og giv besked, hvis en hvilepause betyder, at du bliver forsinket. Pres ikke dig selv til at køre for ikke at komme for sent.

Overlad rattet til en anden, vel at mærke udhvilet og lovlig, chauffør, hvis det er muligt.

Forebyggende kan du rulle vinduet ned, spise slik, skrue ned for varmen eller synge med på sangene i radioen.