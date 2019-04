Tre ting du skal vide om Bendtsen

Følg med i Bendt Bendtsen 8500 kilometer lange tur gennem 20 EU-lande frem mod EU-parlamentsvalget 26. maj.

Bendtsen mener, at hans egen generation er i færd med at slå revner i EU's fundament. Hans mål er at møde de unge europæere på deres hjemmebane og høre om deres håb og planer for fremtidens Europa. Her er tre ting, du skal vide om Bendt Bendtsen.

På tur for egen regning Bendt Bendtsen er fra næste uge ude af aktiv politik og har ingen datoplan eller forudbestillinger til turen rundt i Europa. Han har heller ingen sponsorer, men gennemfører turen for egen regning som en realisering af en drengedrøm. Han rydder kontoret i Bruxelles på onsdag og er derefter klar til at fortsætte sin tur gennem 20 EU-lande i jagten på fremtidens Europa. Bendt Bendtsen har i øvrigt aldrig været motorcykelbetjent, men tog motorcykelkørekort for cirka 10 år siden.

En bondedreng springer ud som forfatter Bendtsen gør samtidig klar til at springe ud som forfatter til den selvbiografiske bog "En bondedreng fra Nordfyn", der er en samling anekdoter og erindringer fra barndommen og ungdommen i Allesø på Fyn og frem til voksenlivet som politimand og politiker. Bogen var i første omgang tiltænkt familien, men bliver nu udgivet på forlaget Mellemgaard.