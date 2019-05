Tre ting du ikke så i fjernsynet fra folkemøde på TV2

TV2's hovedkvarter var stoppet med borgere og politikere, og tv-kanalerne var fyldt med væg-til-væg-dækning. Avisen Danmark var også til valgfolkemøde i Odense. Læs her, hvad kameraerne ikke fangede.

1 Indianeren blandt cowboys - på et skib ...

Partiet Stram kurs havde på TV2's valgfolkemøde fået tildelt et telt at agitere fra. I teltet stod blandt andre 62-årige Kim Jessen, der stiller op for partiet i Københavns Omegn. Han har aldrig været aktiv i politik før, sagde han, men er alligevel nærmest født ind i Stram Kurs, mener han. Hans far var med til at stifte Fremskridtspartiet.

- Skriv, at jeg har badet i Glistrups swimmingpool som barn, sagde han.

- Er der mange, der spørger til Paludans chikanesag?

- Ja, og det kan jeg godt forstå. Det er jo ligesom at få et stykke lakrids. Det smager godt. Vil du have et stykke lakrids?

- Øh, ja tak.

- Her min skat. Jeg er fuld af kærlighed.

- Betyder en politikers moralske habitus noget for dig?

- Ikke det mindste. Se på det sådan her: Du er på et skib, og styrmanden falder om. Der er kun en, der kan styre skibet i land, og det er en indianer. Skulle det så være et problem, at han er indianer?

- Indianer?

- Ja, hvis nu alle de andre er cowboys.

2 Vagtskifte Klokken tyve minutter over tre var 25 uniformerede betjente med skudsikre veste samlet indendørs lige ved TV2's kantine. De skridtede i samlet flok ned gennem den store midtergang, ud på pladsen og ind gennem folkemængden til stort postyr for folkemødegæsterne. - Nu rydder de fandme hele bulen, sagde en ældre mand. Politistyrken stoppede tre udvalgte steder og blev introduceret til pladsen og funktionerne af en vagtleder, inden de gik ud på parkeringspladsen bag TV2. Her fordelte vagtlederen dem på deres poster rundt om pladen, og betjentene fra det foregående vagthold kunne gå frie ude i forsommeren, mens et par helikoptere og droner cirklede rundt over dem.