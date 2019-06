Trafikken stiger: Provinsen får længere til arbejdet

Danskerne får længere afstand mellem arbejdet og hjem, viser ny opgørelse, og det er især uden for hovedstadsområdet, at der bliver kørt mere. Flere politikere har fremhævet roadpricing som mulig trafikløsning, men brancheorganisationer mener ikke, at systemet er nærtstående i den kommende fremtid.

Pendling: Trafikken øger år efter år i Danmark, og der er blevet større afstand mellem jobbet og pendlernes hjem. Det fremgår af nye tal, som Danmarks Statistik har offentliggjort.

Tallene, som er målt for november 2017, viser, at det især er husstande i kommuner uden for København, som har fået længere til arbejde. Flere vest- og sydsjællandske kommuner topper listen over kørselsafstand med over 30 kilometer fra hjemmet til arbejdet, mens indbyggerne i Region Syddanmark har oplevet det største spring ved, at den gennemsnitlige tur er blevet 3,8 kilometer længere til arbejdet sammenlignet med i 2008. Omgjort i procent har danskerne på Fyn og i Sydjylland fået en kørselsstigning på 18,5 procent på 10 år.

Ifølge Dansk Byggeri er der flere forklaringer på opgørelsen.

- Der er to ting i tallene. Det ene, der driver det, er den lange pendling med over 50 kilometer til arbejdet, og den udvikling er kraftigt stigende. Derudover er der flere, typisk børnefamilier, som flytter ud af storbyerne, fordi de ikke har råd til at bo der, og som får længere til arbejdet, forklarer Henrik Friis, branchedirektør for dansk infrastruktur hos Dansk Byggeri.

Hos Dansk Erhverv mener man, at tallene er tegn på en større mobilitet hos danskerne.

- Det viser, at vi er villige til at køre længere efter et job, men i virkeligheden så vi gerne, at i stedet for en opgørelse i kilometer opgjorde man det i tid, fordi det nok afgør, hvor langt folk er villige til at pendle, siger Jesper Højte Stenbæk, fagchef for transport og infrastruktur.

For indbyggerne i Region Hovedstaden er der kortest afstand til jobbet, og udviklingen igennem årene er også mindre sammenlignet med de øvrige regioner. I gennemsnit har pendlerne 15,5 kilometer i hovedstadsområdet, som de må transportere sig til arbejdet, mens det i Region Sjælland er gennemsnitlige 25,2 kilometer.

Hos Dansk Byggeri forventer man, at der bliver længere afstand for pendlere i provinsen.

- Det er en udvikling, som kommer til at fortsætte, og det største problem er, at vi ikke har en effektiv infrastruktur, siger Henrik Friis.