Tour-kommuner har brugt millioner på advokathjælp

Glæden var stor, da det på et pressemøde i København 21. februar 2019 blev offentliggjort, at Tour de France i 2021 starter i Danmark. Nu viser det sig, at kommunerne bag har måttet bruge en del penge på advokathjælp for at få aftalen med tour-arrangørerne i hus. Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.