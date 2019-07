Tour de France er klar og parat til start - her er tre eksperters bud på årets vinder

Chris Anker Sørensen, tidligere professionel cykelrytter og nuværende kommentator på TV2

- For 10 år siden var jeg værelseskammerat med Nicki Sørensen under Tour de France. Efter 12. etape sad jeg på hotelværelset og ventede på Nicki. Det var helt vildt. Han var kørt alene til mål og havde vundet etapen. Nu var han til dopingkontrol og interviews og alt sådan noget, men efter lidt tid kom han ind ad døren. Vi gav hinanden et virkeligt langt kram, for det er så enormt stort at vinde en Tour-etape, at hverken han eller jeg helt havde fattet, at det var sket.

- Det er en disciplin i sig selv at være en god værelseskammerat, når man er af sted til et treugers etapeløb. Omvendt er det ret ensomt, hvis man ikke har én at dele tiden med. De bedste værelseskammerater har samme rytme som én selv. Jeg har boet rigtig meget med Nicki Sørensen under Tour de France, men jeg har også delt værelse med Michael Mørkøv, Anders Lund og Jens Voigt. Mørkøv og jeg sov på samme tid. Anders Lund og jeg var gode til at ligge og læse hver for sig og så på samme tid skele over til den anden og stiltiende enes om, at nu slukker vi lyset og er klar til i morgen. Jens Voigt var mere den snakkende type. Faktisk var det svært at få et ord indført, når hans tyske snakketøj først kom på gled. Det er jo begrænset, hvad man har at tale om, når man er træt efter en lang dag på cyklen, men ens værelsesmakker kan næsten altid motivere én efter en hård etape. Voigt talte ofte om månelandingen i 1969. Om den overhovedet havde fundet sted og om alle konspirationsteorierne. Det fik vi mange timer til at gå med.

- Når du er ude i feltet, er der under Touren virkelig meget stress på, men selvfølgelig har du også tid til at sidde og snakke. Her holder du øje med din værelsesmakker og ser, om han har brug for hjælp, men ellers snakker du ikke med ham. Det gemmer man ligesom til værelset. Jeg kiggede altid efter de andre danskere i feltet og kørte over til dem. Et år sad jeg og pjattede med Matti Breschel i lang tid, indtil jeg skulle frem i feltet. Få minutter senere hørte vi over radioen, at Matti var styrtet og udgået. Det viser bare, hvor hård og uforudsigelig en sport cykling er.

- Vinderen er svær at udpege i år. Jeg skifter hele tiden, men lige nu synes jeg, det ser godt ud for Adam Yates. Det mislykkedes for brormand Simon i Giro d'Italia, og det plejer at betyde, at den anden tager revanche. Men det er en historisk åben Tour i år.

- Jeg kommer til at lægge særlig meget mærke til Emanuel Buchmann. Han har haft en langt bedre sæson i år end i de foregående, og hvis han kan holde sig ude af styrt, tror jeg, han kører et topresultat hjem.