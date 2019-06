Torden og lokale skybrud truer: DMI varsler voldsomt vejr

Jylland: Tirsdag har ind til videre været en varm dag, og den ser ud til at kunne ende ganske vådt og voldsomt vejrmæssigt mange steder i landet. DMI varsler nemlig lokale skybrud og torden.

I det øst- og nordjyske er der udsendt et varsel, om at der vil komme voldsomt vejr. Varslet gælder frem til klokkken 20. DMI forventer, at der kommer tordenbyger og lokale skybrud med mellem 15 og 25 mm regn inden for 30 minutter.

I det syd- og vestjyske ser man ud til at gå fri af de voldsomme byger tirsdag, men der er til gengæld udsendt en risikomelding, om at der kan komme lokale skybrud og torden onsdag efterrmiddag og aften.

En læser ved Vejle har indsendt billede og video, der viser et voldsomt haglvejr, der ramte tirsdag eftermiddag.

DMI oplyser på sin hjemmeside, at man holder øje med vejrudviklingen.

Det voldsomme vejr skyldes et stillestående lavtryk.

- Et lavtryk nord for de Britiske Øer ligger næsten stille, og sender varm og fugtig luft op over landet fra retninger mellem sydvest og sydøst, skriver vagtchef ved DMI Dan Nilsvall på dmi.dk.