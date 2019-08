Martin Romvig vil ikke være nummer to i den nye energikæmpe, Norlys, og har forladt koncernen. Han får godt fem millioner i fratrædelse og ti mere, med mindre han får et nyt job inden for de næste to år. Bestyrelsesformand påpeger, at fusionen aldrig var blevet en realitet uden Martin Romvigs store arbejde, og at andelshaverne kan glæde sig over årlige synergier for minimum en kvart milliard.

Eniig henviser dog til, at selskabet har været åbne om aflønning af direktionen og således har udspecificeret vederlag på personniveau i vederlagsrapporten i forbindelse med årsrapporten. Her fremgår det, at Martin Romvigs årsløn er godt fem millioner kroner.

- Det betyder, at Martin Romvig vil få løn fra Norlys i 24 måneder, men hvis han tiltræder i et nyt job i denne periode, vil der ske en modregning i udbetalingen fra Norlys. Som led i fusionsforhandlingen er der desuden aftalt 12 måneders kompensation, skriver Eniig og tilføjer, at yderligere detaljer om aftalens indhold er alene en sag mellem Martin Romvig og bestyrelsen.

Han bekendtgjorde derfor i sidste uge, at han fratrådte øjeblikkeligt. Mandag meddelte Eniig i en skriftlig kommentar, at Martin Romvigs fratrædelse håndteres i henhold til hans direktørkontrakt.

Sag: Martin Romvig forlader energi- og telekoncernen Norlys med fem millioner kroner og udsigt til ti mere, hvis ikke han finder et nyt job de næste to år.

- Vi vidste, at det hører til sjældenhederne, at begge direktører bliver. Så udgiften til fratrædelsen ville være en realistisk omkostning, men til gengæld kom processen i gang, og vi kom i mål, siger Jens Erik Platz.

- Det blev vi enige om i forhandlingprocessen op til fusionen, for når vi laver en fusion, ved de ansatte, at der er en risiko for, at deres job bliver overflødigt. Jo længere, man kommer op i hierarkiet, jo større er risikoen. Særligt på toplederniveau, forklarer Jens Erik Platz til avisen Danmark og uddyber, at hans erfaring fra fusioner er, at en af de to topchefer fra de fusionerende virksomheder forlader den nye virksomhed.

Formanden påpeger, at Martin Romvigs ansættelsesforhold blev væsentligt ændret i forbindelse med fusionen, og derfor gælder et opsigelsesvarsel på 24 måneder, idet Martin Romvigs betragtes som opsagt, selvom han selv sagde op.

Bestyrelsesformand i Norlys, Jens Erik Platz, der har ansvaret for Martin Romvigs fratrædelse, bekræfter, at der er tale om en aftale til i alt maksimalt 15 millioner.

Altafgørende

Hvad var der sket, hvis Martin Romvig var fratrådt, før konkurrencemyndigheder denne sommer godkendte koncernen?

- Det er irrelevant, for det er hypotetisk. Hvis ikke Martin Romvig var gået ind i fusionsprocessen, som han har gjort, så var den ikke blevet til noget. Jeg betragter de 12 måneder som en del af den omkostning, der skal dækkes ind ved en fusion. Nu er der 709.000 andelshavere, og vi garanterer, at vi kan finde synergier årligt for minimum 250 millioner kroner i form af lavere tariffer med mere. Det havde ikke været tilfældet, hvis Martin Romvig havde forladt os tidligere. Hans deltagelse har været altafgørende, siger Jens Erik Platz.

Han understreger, at han har stor respekt for Martin Romvigs beslutning. Den nu tidligere topchef oplyste i sidste uge til avisen Danmark, at han ikke umiddelbart havde et job på hånden, og at hans fratrædelse skyldtes, at de ansatte ikke skulle være i tvivl om, hvem der var nummer et.

- Jeg vil også være med til at sikre, at medarbejderne nu har den størst mulige ro, for det er meget vigtigt, at der er en klar retning for virksomheden og en klar og tydelig ledelse. Derfor synes jeg, timingen er rigtig nu, sagde Martin Romvig med henvisning til, at de to virksomheder efter konkurrencemyndighedernes godkendelse nu sætter fuldt blus på sammenlægningen af organisationerne.

Martin Romvig har ikke besvaret avisen Danmarks henvendelse.