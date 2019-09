For 60 år siden debuterede en niårig Tommy Kenter på Det Ny Teater, og det er også her han har valgt at sige farvel til teatret. Det sker i "Spillemand på en tagryg", som han egentlig ikke troede, han kunne klare, men insisterede på at gennemføre, fordi stykket kan sætte store følelser i gang hos publikum.

Det var i anden akt, at klumpen i halsen meldte sig, og så kom tårerne. Eller som Tommy Kenter selv konstaterer uden større armbevægelser eller drama: "Jeg begyndte sådan set bare at tude".

Det, der rørte ham i en grad, så følelserne krøb ud i det fri, var musicalen "Spillemand på en tagryg". Manuskriptet havde han læst forinden og blev opslugt, men ikke videre bevæget. Så havde han set filmen og mærket, at noget rørte på sig.

Men nu sad han i Playhouse Theatre i London og blev for alvor grebet om hjertet. I en vis grad af den store historie om et jødisk folk, der bliver sendt på flugt, men først og fremmest af den menneskelige historie om mælkemanden Tevye, der kæmper både på de ydre og indre linjer for at holde fast i sin identitet.

Ved siden af Tommy Kenter sad teaterdirektør Niels-Bo Valbro, og det var ham, der havde lokket den erfarne skuespiller til London for at give ham det sidste skub til at sige ja til rollen som Tevye i Det Ny Teaters opsætning af musicalen. Men Tommy Kenter var lige der tilbøjelig til i stedet at trække sig.

- Jeg var jo skræmt fra vid og sans, siger han om rollen, der oftest bliver besat af mænd i 40'erne og 50'erne. Selv bliver han 70 til april. Og en rolle af den karakter, hvor der skal synges og danses og tales og spilles i to en halv time mange, mange aftener i træk, kræver trods alt noget både fysisk og mentalt.

- Jeg vidste ikke, om jeg kunne klare det, men lige der i teatret, da jeg sad opløst af gråd, besluttede jeg mig for, at jeg ville klare det. For kan jeg få en masse mennesker til at føle det, jeg følte i det øjeblik, så er det nok ulejligheden værd. Det er jo derfor, vi blev skuespillere; for at sætte den slags følelser i gang.

Gu' er det ej synd

Reklameskiltet for "Spillemand på en tagryg" pryder allerede Det Ny Teaters facade i den smalle passage mellem Vesterbrogade og Gl. Kongevej i København, men indenfor knokles der stadig for at komme i mål til premieren 26. september.

Denne eftermiddag har sygdom dog sat prøverne på pause, så Tommy Kenter har fået et uvant hul i en tætpakket kalender, der i månedsvis har stået på en cocktail af træning, læseprøver, sangundervisning og sund kost. Nu sidder han her i et lille kontor i en af det gamle teaters krinkelkroge og ryster lidt på hovedet til spørgsmålet om, hvorvidt det er hårdt.

- Herregud, siger han og lader forstå, at sådan er det at være skuespiller. I perioder lider man afsavn. Men gu' er det ej synd. For man gør det jo kun, fordi man også får noget ud af det.

- Gider man ikke det, må man blive hjemme og se fjernsyn. Men nu valgte jeg så det her i stedet. Jeg kan tids nok komme til at sidde derhjemme og se fjernsyn, den dag hvor kroppen ikke længere kan andet, siger han, mens en lille latter sender små skvulp gennem kroppen.

Allerede i foråret bekendtgjorde Tommy Kenter, at rollen som Tevye var hans sidste i den kaliber. Ikke flere store teaterroller, tak, mens alt det andet - filmrollerne, rollerne i tv og ikke mindst hans Kentex-shows - fortsætter.

En naturlig fødekæde

Tommy Kenter var bare ni år, da han første gang trådte op på scenen i Det Ny Teater. Han var 10, da han filmdebuterede i "Cirkus Buster". Her seks årtier senere kan han se tilbage på en karriere, som har fyldt så meget, at han selv vrænger lidt ad ordet "karriere". Nej, at være skuespiller er en livsstil.

- Det er jo en måde at forholde sig til tilværelsen på! Det okkuperer så mange af døgnets timer, og det er jo ikke sådan, at man holder op med at være skuespiller i det øjeblik, man får fri. Det er der hele tiden. Hvis det ikke var der, så ved jeg da ikke, hvad der havde været. Der ligger så meget identitet i det, og min livsstil bygger og hviler på at have dette som gerning. At jeg så ligefrem får penge for det, er jo Guds under, lyder det fra skuespilleren, der nok i de tidlige år flirtede mest med det komiske - for eksempel i Cirkusrevyen og i tv-satiren "Dansk Naturgas" med roller som blandt andre Fru Christoff, men siden har vist en imponerende spændvidde.

Han er blevet godt hjulpet på vej af vennen og mentoren Morten Grunwald, der tidligt så, at Tommy Kenter rummede både det tragiske og det komiske. I dag ville han ikke have været noget af det foruden og siger alene farvel til de store teaterroller i en nøgtern erkendelse af, at de kræver mere og mere.

- Teater er det største arbejde til den dårligste gage, men det er nødvendigt, fordi det er en del af fødekæden. Det er her, du lærer alt det, der giver dig rollerne på tv og film. Heldigvis synes jeg, det har været fedt at lave det hele.

Han spiller sådan set bare

Tommy Kenter blev færdig på Skuespillerskolen i begyndelsen af 1970'erne. Nogenlunde på samme tid tog flere skuespillere, som amerikanske Dustin Hoffman, den såkaldte "method acting" til sig. Idéen var, at man skulle leve sig så inderligt ind i rollen, at man BLEV sin karakter.

Det fortælles blandt andet, at Hoffman var virkelig ubehagelig over for sin medspiller, Meryl Streep, mellem optagelserne i skilsmissedramaet "Kramer mod Kramer" for ligesom at sætte stemningen, og under optagelserne til "Marathonmanden" kørte han på med en dosis af manglende søvn og intens fysisk udfoldelse i en grad, så medspiller Laurence Olivier lidt hovedrystende spurgte ham: "Why don't you just try acting?".

Det er Tommy Kenter, der fortæller den sidste anekdote. Som et svar på spørgsmålet om, hvad han trækker på i sig selv, når han står i en krævende rolle. Han er blevet spurgt om det mange gange før. Hver gang er svaret, at det ved han sådan set ikke, og vidste han det, ville han nok egentlig heller ikke sige det. En tryllekunstner afslører jo heller ikke sine tricks, vel?

- Det er da fint, at nogle bliver gode af bruge en bestemt metode, men jeg har aldrig været så reflekteret, at jeg har defineret en bestemt metode over for mig selv, siger han og finder så endnu en beskrivende anekdote frem. Den stammer fra engang, musikeren Jimi Hendrix var i København og blev interviewet af en dansk journalist.

Tommy Kenter genkalder sig spørgsmålet og fremfører det, så man fornemmer journalistens højstemthed:

- "Jimi Hendrix, kan man sige, at din musik er en slags tilbagevenden fra de flydende syrehøjder til en mere orgasmisk kropsbevidsthed, der mere afspejler outsiderens ømskindede søgen efter et ståsted i tidens malmstrøm? En tilbagevenden fra et sted, der kommunikerer på tværs af det intellektuelle og filosofiske barrierer?".

Tommy Kenter griner, da han fortsætter anekdoten:

- Jimi Hendrix så fortvivlet på journalisten og svarede "I don't know - I just play, man". Det er sådan set også, sådan jeg har det. Jeg har altid handlet meget instinktivt, Selvfølgelig interesserer jeg mig for, hvad jeg skal fremstille, men hvordan jeg planter det i min egen krop, har jeg ikke begreb om.

Forberedelse er alt

I det hele taget ligger det ikke til den 69-årige skuespiller at vride alt for højtravende konklusioner ud af noget som helst. Ikke fordi han ikke gerne vil svare på det, han bliver spurgt om. Men livet er jo bare ... livet, og det udfolder sig i én fremadskridende bevægelse i et tempo, så man sjældent kan gøre andet end at følge med på bedste beskub.

- Det ene sekund er det én ting, der er vigtigt for én. Fem minutter efter er det noget andet. En halv time senere noget tredje. Så glemmer man børnene i to timer, fordi alt drejer sig om kæresten, og tre timer efter har man glemt hende. Herregud!

- Man kan aldrig leve af sine erfaringer, for på en time ser alting anderledes ud. Der er kun én erfaring, jeg har kunnet bruge, og det er i forhold til forberedelse. Det ved jeg meget om, og det er jeg lykkelig for den dag i dag, hvor jeg står med dette kæmpe projekt. Min gamle ven Grunwald sagde: "Preparation is everything!", og det havde han ret i. Forbereder du dig, bliver du ikke nervøs.

- Så du bliver ikke nervøs til premieren på "Spillemand på en tagryg"?

- Nej, bare spændt.

- Fordi du ved, at det ikke kan gå galt?

- Ja, fordi jeg ved, at hvis man forbereder sig rigtigt, så kan det sådan set ikke gå galt. Så står man mere på scenen med en fornemmelse af nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse sammen med publikum.

Et værdigt farvel

"En fortælling, der virkelig griber mig om hjertet". "Karrierens største udfordring". Lige siden offentliggørelsen af Tommy Kenters medvirken i "Spillemand på en tagryg" har han ad flere omgange sat ord på, hvor god og stor en opgave han har sagt ja til. Hvad der venter på den anden side, ved han endnu ikke. Det ligger ikke til ham at lægge en strømlinet slagplan og så følge den med fintunet præcision. Det er igen det med at lade livet ske og så tage den derfra.

- Hvad jeg har lyst til? Jamen, jeg synes egentlig, jeg allerede har fået det meste med. Jeg føler mig på ingen måde snydt. Mon ikke der hen ad vejen så opstår situationer, hvor man tænker: "Det kunne da være meget sjovt at prøve?".

Men her og nu handler det om at blive klar til premieren og til de mange spilledage, der løber frem til årets udgang. Og hvordan Tommy Kenter har det der den sidste aften med at sige farvel ikke bare til dén forestilling, men til den del af sit liv som skuespiller bekymrer han sig ikke synderligt om.

- Jeg forestiller mig, at det bliver en blanding af vemod og kolossal lettelse. Sådan er det hver gang, man er færdig med et stykke. Ikke mindst fordi man har tilbragt intense måneder med et hold, som man nu skal sige farvel til. Men ved du hvad, jeg skal jo stadig arbejde som skuespiller. Jeg siger alene farvel til en særlig disciplin, hvor jeg føler, at jeg egentlig har udtjent min værnepligt, og så er det bare en enorm glæde, at jeg kan sige farvel med bravur.