Togulykken på Storebælt: Identifikation af ofre tager lang tid

Der er mange grunde til, at det tager tid, og det gælder om at høre det, politiet siger direkte, og det, der bliver sagt mellem linjerne, og som man selv skal regne ud.

Mere end et døgn efter togulykken på Storebælt, hvor otte mennesker tidligt onsdag morgen blev dræbt, var Fyns Politi stadig i gang med at identificere ofrene.

Lyntoget fra togkatastrofen på Storebælt undersøges på et lukket baneterræn i Nyborg. Det var også her, at redningsmandskab natten til torsdag fandt endnu to dræbte. Foto: Nils Svalebøg

Svære skader

Efter at have transporteret det forulykkede lyntog til et afspærret baneterræn ved Nyborg arbejdede teknikere og redningsfolk videre natten igennem i ruinerne af det, der ellers skulle have bragt passagerer til årets første arbejdsdag i hovedstadsområdet.

Mellem resterne af en helt igennem splintret togkupé og formentlig dele af den lastbiltrailer, som havde stået på godstoget, blev der fundet endnu to dræbte.

Politiet har holdt sig taktfuldt over for de pårørende ved at sige, at der er tale om et tog med meget svære skader og personer med meget svære skader. Skulle politiet have sagt, hvordan det reelt kan have set ud i togets forreste del, kunne det være krænkende over for pårørende, som i forvejen er i sorg og i chok.

Men forestiller man sig, hvordan en løsrevet trailer fra et godstog, bærende jerndele og eventuelt andre dele er hamret ind i togkupéen med høj hastighed, giver det næsten sig selv, hvilken opgave det har været at skulle finde de sidste to dræbte og lemlæstede personer.