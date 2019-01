Togulykken på Storebælt: Fem ting, der gør det svært at identificere de omkomne

3) Meget lidt plads

Redningsarbejdet skulle foregå på meget lidt plads. Mellem jernbanesporene og kørebanen på lavbroen er der åbent ned til Storebæltr, og afstanden er for stor til, at man kan hoppe fra den ene side til den anden. En midlertidig bro blev kørt ud og sat op mellem jernbanesporene og kørebanen, der i forvejen var lukket for trafik. Skaderne på toget var desuden så omfattende, at det var vanskeligt at trænge helt ind i det område, der var værst beskadiget, mens det holdt på broen, simpelthen fordi der ikke var plads.