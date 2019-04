Tillykke med de 75, Benedikte: En kongelig prinsesse fejres

Prinsesse Benedikte om pligten

Vores forældre var meget bevidste om, at vi skulle have så normal en barndom som muligt. På et eller andet tidspunkt er det vel gået op for mig, at vi trods alt ikke var som vores klassekammerater, men jeg erindrer ikke noget bestemt tidspunkt eller en konkret episode.

Vi var selvfølgelig med ude på balkonen og vinke på min fars fødselsdag, og der var vi jo anderledes, men det var ikke sådan, at der kom bemærkninger om det næste dag i skolen. Det blev slet ikke nævnt, og derfor blev det heller ikke til en stor sag.

Jeg kan dog huske, at der blev kigget på os, når vi var med ude at sejle med Dannebrog. "Åh, der er de tre søde prinsesser". Det kunne jeg faktisk ikke lide. Det lød så sukkersødt, og sådan ønskede vi ikke at være. Som barn vil man ikke være anderledes end de andre, og det ville vi heller ikke.

Jeg tror, mine forældre var meget enige om opdragelsen, de diskuterede den i hvert fald aldrig foran os. Også der var de meget kloge. Mine forældre indså, at der skulle være mere åbenhed, end der havde været tidligere. Vi skulle værne om familien, men samtidig også give udtryk for, at vi var en familie med forældre og børn som alle andre. Den balance mestrede de på forbilledlig vis.

De var meget opmærksomme på, at der ikke skulle gøres forskel på os tre søstre. Jeg kan specielt huske det i forbindelse med, at loven blev ændret i 1953, og dronning Margrethe blev tronfølger. Vi skulle fotograferes i haven ved Fredensborg, og der var masser af fotografer. Vi havde fået nye kjoler, og solen skinnede. Også den dag havde vi ens kjoler på, og det var selvfølgelig helt bevidst. Vi skulle stadig være en søskendeflok på tre, og alt måtte ikke pludselig dreje sig om hende. Det tror jeg ikke, man havde set i generationen før, der var der mere ensidigt fokus på tronfølgeren.

Jeg var godt klar over, at der var sket et eller andet, men præcis hvad det indebar, var jeg ikke bevidst om på det tidspunkt. Mine forældre gjorde, hvad de kunne for at nedtone det og beskytte min storesøster. Hun var et meget følsomt barn, og tanken om, at der skulle ske noget, når min far ikke levede længere, var forfærdelig for hende. Hun var måske også den af os tre, der var tættest knyttet til far.

Han var et meget varmt og kærligt menneske og ikke tilbageholdende med at give os og min mor kys og kram. Det tror jeg ikke, han havde set sin egen far gøre på den måde. Min farfar var meget privat og vældig streng. Der var meget officer over ham. Han havde fået sin militære uddannelse i hæren, mens min far og hans bror, arveprins Knud, begge valgte at gå til marinen, der havde en lidt blødere tilgang til tingene. Det var en reaktion på min farfars disciplinære facon. Min far forgudede til gengæld sin mor, hun var blødere og mere altfavnende, og de stod hinanden meget nær.

Min mor var lidt køligere end min far, selv om hun ikke på nogen måde var et køligt menneske. Danskere er i forhold til svenskere meget åbne og spontane, og den atmosfære fornemmede hun og tog til sig, selv om den var meget ulig den, hun kendte fra Sverige. Min mor har altid sagt, at det var i Danmark, hun lærte at smile, og var der noget, min far kunne, så var det at le, også af ting, man ikke havde drømt om, var morsomme. Hvis min far syntes, at situationen var til en latter, og gerne en høj latter for hans vedkommende, så lo han.

Han fik min mor til at være meget mere åben og udadvendt. Til gengæld lærte hun ham at holde lidt på formerne. Somme tider skal de meget jordnære have en modpol, og min mor var en fantastisk modpol til min far.

Han var en meget stor drillepind. Når vi indimellem fik ham til at underskrive vores karakterbøger, kunne han godt lide at lave sådan en glad mund i sin underskrift. Min mor sagde altid: "Sådan kan du ikke gøre". Men vi elskede det: "Jo, far, gør det nu, gør det nu". Når de var ude til noget officielt, kunne han finde på at lade, som om han ville underskrive med den glade mund for at se, hvordan min mor reagerede.

Det er altid blevet sagt om min far, at han var en folkelig konge. Det er også rigtigt. Han kunne tale med alle, og jeg kan se meget af ham i kronprinsen. Der er heller ingen tvivl om, at min far havde en kortere distance til folk, end min mor havde, men han brød sig ikke om, hvis folk blev for familiære. Hans grænse var lidt mere udvisket end min mors, og den afhang af situationen. Hvis han syntes, situationen var til det, kunne han godt være mere afslappet. Men han kunne også markere meget tydeligt, hvis han syntes, folk kom for tæt på.

Jeg tror, at vi på flere måder fik en strengere opdragelse end vores jævnaldrende. Der var vel lidt mere konsekvens. Skolen skulle naturligvis passes, og min mor var striks med hensyn til sengetiderne. Der blev ikke givet ved dørene. Der var nogle faste rammer, der skulle respekteres, og det lå særligt min mor på sinde, at vi ikke måtte blive forvænte. Vores liv måtte ikke blive ekstravagant.

Der var også den afgørende forskel på os og vores jævnaldrende, at vi ikke måtte gå ud alene. Som børn havde vi altid en barnepige med, når vi skulle nogen steder. Da vi blev ældre, var der chauffører, der kørte os rundt. Det var ikke sådan, at vi kunne gå ud ad porten og hen ad gaden alene. Det gjorde vi aldrig. Aldrig nogensinde.

Jeg har ikke haft nogen vilde forestillinger om, hvad jeg gerne ville være, når jeg blev stor. Man håbede jo, at man en skønne dag fandt en mand, man ville være glad for. Det lyder måske højst mærkværdigt at sige i dag, men det var det ikke dengang. Og så blev vi opdraget til, at vi skulle gøre noget for vores land, for familien og institutionen. Der var mange af den slags ting, der ikke blev sat ord på. Det lå bare i luften, at vi skulle hjælpe vores forældre.

Der var dog én sætning, der gik igen gennem hele vores barndom: "Pligten frem for alt". Det var min morfar, kong Gustaf af Sveriges, valgsprog, og det har vi hørt mange gange. Hvis min storesøster og jeg taler om et eller andet, kan vi slutte med: "Pligten frem for alt". Den sidder lige på tungen. Uden at det skal være en frygtelig byrde, for det må det ikke være. Vores forældre havde også en fantastisk evne til at forstå, at ansvaret og pligten skulle være en positiv oplevelse for os.

Mange af de officielle arrangementer fandt sted, når vi var på tur med Dannebrog om sommeren. Hvis vi sad og legede og måske hellere ville blive om bord frem for at møde op et sted og se pæne ud og opføre os pænt, gav vores far os en opgave. I al diskretion skulle vi se efter, om der var et eller andet ved arrangementet, der ikke gik som planlagt. Sådan nogle små ting, som hvis den, der skulle holde en tale, ikke kunne finde sit manuskript.

Min far var et meget præcist menneske, som så en masse detaljer. Hvis noget manglede på en uniform, så han det med det samme. Når arrangementet var slut, spurgte han, hvad vi havde set. Jeg fangede den slags detaljer med det samme, men jeg er ikke sikker på, at mine to søstre gjorde. Vi lærte at holde opmærksomheden, selv om det alt sammen måske ikke var lige morsomt.

Fra jeg blev konfirmeret, kom jeg med visse steder, og efter jeg blev 18, kom jeg med til næsten alle officielle arrangementer. Det var en fin måde at blive sluset ind på. Man går i skole og lærer af sine forældre, og de var fantastiske forbilleder for os. Min mor sagde: "Alting er ikke lige morsomt, men prøv nu at sætte et smil op, og vær lidt interesseret i det, du ser, så bliver det også meget morsommere". Det har hun så evigt ret i.

Jeg tror, vi alle tre er dybt taknemmelige for, at det lykkedes vores forældre 100 procent at få disse pligter og det ansvar, der følger med, til ikke at være en forfærdelig byrde, men noget glædeligt og et kæmpe privilegium. Det lyder måske lidt mærkeligt, men i dag er pligten en hobby for mig.

–-

Prinsesse Benedikte om skæbnen

- I dag har mange et ønske om at realisere sig selv. Har De aldrig ønsket det?

- Jeg synes, jeg har opnået utrolig meget uden at ville realisere mig selv. Jeg tror, man skal passe på med ikke kun at sætte sig selv i fokus.

- Har De følt det som en lettelse?

- Ja, det har jeg måske nok. Jeg synes faktisk, det har været skønt, at jeg ikke skulle realisere mig selv. Rammen var lagt, og den skulle jeg operere indenfor. Men jeg har selvfølgelig skullet gøre mig umage, det var jeg godt klar over. Det blev jeg lært hjemmefra. "Nu gør du dig umage, for vi har en vis forpligtelse". Og det har ikke været forkert at lære, når man er ung, tværtimod.

- Men De har heller ikke haft noget valg.

- Kald det skæbne. Det har vi lært at leve med, fordi vi blev opdraget til, at det var en glæde.

- Men der er vel også begrænsninger?

- Ja. Vores mor sagde det på denne måde: "Vi har vores plussider, og vi har vores minussider, og det er fifty-fifty. Det går lige op". Den glemmer jeg ikke, den er ret god. Og sådan var det bare. Sådan må man acceptere det, og der var ikke så meget diskussion.

- Har De og Deres lillesøster aldrig talt om, hvorfor det lige var Deres storesøster, der skulle være dronning i Danmark?

- Nej, ikke hvad jeg husker af.

- Har De aldrig været misundelig på Deres storesøster?

- Nej, og vi fik også hurtigt fortalt, at det skulle vi ikke være.

- Det er svært at forestille sig, når man ikke er født ind i sådan en familie, at man altid har været så afklaret om sin skæbne.

- Ja, det kan jeg godt forstå. Men det var en helt anden tid dengang. Der blev ikke spurgt ind til så meget. I dag skal børn vide alting forlæns og baglæns og vride karkluden til sidste dråbe. Det gjorde vi ikke. Det var ikke oppe i tiden. Dengang var et ja et ja og et nej et nej. Der var ikke så meget at rafle om.

–-

