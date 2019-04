Tillidskrisen er slut: 20 procent flere piger takkede ja til hpv-vaccine sidste år

For hver måned siden midten af 2016 er flere og flere piger, der bliver vaccineret mod hpv. Alene i 2018 har 20 procent flere piger end i 2017 sagt ja til at blive vaccineret mod virussen, der blandt andet forårsager livmoderhalskræft. Det viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for børnevaccinationsprogrammet.

Med stigningen nærmer vaccinationstilslutningen til hpv-vaccinen, det niveau, der var før tillidskrisen satte ind i 2015. En udvikling, der glæder sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Det er rigtig positivt. Hvis vi kigger tilbage på de seneste to år, er det mere end en fordobling i antallet af piger, der bliver vaccineret mod livmoderhalskræft. Det er en rigtig vigtig stigning, fordi sygdommen koster omkring 100 menneskeliv hvert år. Det er unge mennesker i den fødedygtige alder, og det er en af de kræftformer, vi kan forebygge, siger hun.

Vaccination mod hpv har været en del af det danske børnevaccinationsprogram siden 1. januar 2009. Fra sommeren vil drenge også få vaccinen tilbudt gratis gennem programmet.

- Det er vigtigt, både fordi drenge kan få andre kræftformer af virussen, som vaccinen beskytter i mod. Men også fordi det øger vores mulighed for at styrke flokimmuniteten, siger Ellen Trane Nørby (V).