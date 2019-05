Til trods for kæmpe nedbrud: Regionen holder fast i teleudbyder

Flere hundrede patienter kunne i løbet af weekenden ikke komme i kontakt med regionens lægevagter, hospitaler og 112 ifølge vagtchefen for lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm-Thomsen. Det skyldtes et nedbrud ved TDC. Det er dog ikke noget, der får regionen til at overveje en ny teleudbyder.

- Det er noget rigtig møg at stå i sådan en situation, for vi er ude af stand til at foretage os noget. Vi kunne ikke gøre andet, end at være tilstede der hvor patienterne dukkede op. Det var helt ude af vores hænder.

Mandag morgen kunne Region Syddanmark melde ud, at patienterne igen kunne komme igennem til lægevagten, 112 og regionens sygehuse efter weekendens store telefonnedbrud. Et nedbrud, der satte regionens kriseberedskab i gang, så patienterne trods alt kunne få den bedst mulige behandling. Ifølge vagtchef for Lægevagten i Region Syddanmark, Ole Holm-Thomsen, har der ikke tidligere været set et nedbrud på størrelse med det, regionen oplevede i weekenden.

Fortsætter ved TDC

Nedbruddet betød, at patienterne skulle møde op fysisk ved lægevagten i stedet for at ringe. Derudover havde de ikke mulighed for at komme i kontakt med hverken sygehusene eller 112. På trods af den kritiske situation, der opstod i weekenden, er regionen ikke klar til at opsige deres aftale med TDC.

- Vi har haft talrige møder med TDC og internt i regionen om, hvordan vi skulle håndtere situationen. Lige nu skal vi have dagen og vejen til at fungere. Når det hele er faldet til ro, tager vi en dialog med TDC om, hvad der er sket, og hvad eventuelle konsekvenser skal være, men vi er ikke der, hvor vi overvejer at skifte udbyder, siger koncerndirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen.

Derudover fortæller Kurt Espersen, at der mandag morgen stadigvæk var problemer med regionens interne telefoner, hvilket han håber, at der snarest muligt findes en løsning på, så medarbejderene kan kommunikere hurtigere mellem sygehusene i regionen.