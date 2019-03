Etableringen af en motorvej fra nord til syd i centrale Jylland har med mellemrum været til debat de seneste 50-60 år. Oprindeligt blev en såkaldt hærvejsmotorvej lanceret som alternativ til en mere østlig motorvej. Den østlige version kom dog først og kendes i dag som E45. Først i 2009 begyndte man for alvor at tale om Hærvejsmotorvejen. Få overblikket her.