Thunbergs mest begavede budskab: Bliv klimaklog

Den unge svenske klimaaktivist Greta Thunberg taler her ved en klimastrejke i Battery Park i New York, USA. Millioner af mennesker verden over tog i fredags del i historiens måske største aktion for at sætte fokus på klimaet og opfordre alverdens politikere til at tage klimaforandringerne alvorligt. Foto: Catherine Nance/Polaris/Ritzau Scanpix