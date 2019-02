Thomas Funding: Forhandlinger om pensionsalder er et politisk teater

De nedslidte skal have bedre muligheder for at trække sige tilbage. Det er der øjensynlig kæmpe flertal for i Folketinget. Og så skulle man måske tro, at politikerne kunne sætte sig ved et bord og arbejde konstruktivt sammen. Men nej, forhandlingerne om pensionsalder er et politisk teater, der lige nu mest af alt handler om at udstille modstanderne og positionere eget parti.

De seneste par uger er et lysende eksempel på, hvor hurtigt det nogle gange går i politik. Før Socialdemokratiet her i avisen Danmark spillede ud med sit pensionsudspil, fyldte emnet tæt på ingenting i den politiske debat. Nu er det totalt dominerende.

Pensionsalder brød som emne for alvor igennem lydmuren, da Dansk Folkeparti i sidste uge efter flere dages fodslæberi gik ud og på overfladen knuselskede Socialdemokratiets forslag om, at de, der har været længst tid på arbejdsmarkedet, også skal have lov til at trække sig tilbage før tid.

Det illustrerede endnu en gang, at Lars Løkke Rasmussen bliver reduceret til en statist, når Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti først går sammen og sætter strøm til en dagsorden. Også selv om samarbejdet mellem Mette Frederiksen og Kristian Thulesen Dahl i denne sag er mere af nød end af lyst.

Man plejer ellers at sige, at fordelen ved at være ved magten er, at man har serveretten. Man kan sætte en dagsorden. Men Løkke har mistet taktstokken. I stedet er han tvunget i defensiven. Tvunget til at reagere på en dagsorden, andre har sat.

Således havde statsministeren intet andet valg end at bede beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) om torsdag at sætte vand over til kaffe og indbyde til forhandlinger om pensionsalderen.

Men selv om man er i defensiven og bagud på point, kan man godt spille klogt. Og det gjorde strategen Troels Lund Poulsen.

Da forhandlerne havde fået hældt kaffe op i koppen i Beskæftigelsesministeriet, indledte ministeren med at slå fast, at tavlen var hvisket ren. På regeringens vegne erklærede han, at der ligger en uløst opgave, og han afviser ingen løsningsmodeller på forhånd. Heller ikke en model, hvor nogle faggrupper kan få en ret til at gå fra før tid. Sagt med andre ord: Mette Frederiksen, fortæl os, hvad du vil.

Troels Lund Poulsens motiv er ikke at blive klogere på Socialdemokratiets forslag for at kunne forhandle en løsning på plads. Motivet er at få Mette Frederiksen til at konkretisere sit pensionsudspil, så det kan pilles fra hinanden.

Lige nu går mange vælgere rundt og håber, de bliver omfattet af Socialdemokratiets udspil. Måske overvejer de endda at stemme på partiet af den årsag. For hvem vil ikke gerne kunne trække sig tilbage, hvis krop eller sind er nedslidt?

Men kan Socialdemokratiet leve op til vælgernes forventninger? Ikke uden at slå et gigantisk hul i kassen, mener regeringen. Den anser Mette Frederiksens udspil som et bluffnummer og vil forsøge at afsløre det ved at presse Socialdemokratiet til at blive konkret.

Det korte af det lange er, at forhandlingerne reelt er et teaterstykke. Ved første øjekast ser det ud, som om der er gode muligheder for, at partierne kan blive enige om en differentieret pensionsalder, men det er et skuespil. Målet er ikke en aftale, men at udstille modstanderne og positionere eget parti.

Det gælder også for Mette Frederiksens vedkommende. Socialdemokratiet har haft sit pensionsudspil liggende i skuffen i månedsvis og har bare luret på, hvornår det var mest opportunt at fyre det af sted. Planen har været at gøre pension til et valgtema, og det er lykkedes.

Socialdemokraterne har ingen interesse i at ødelægge den dagsorden ved at lukke en aftale på denne side af et valg. Det eneste, der kunne tvinge dem til truget, var, at regeringen tilbød en aftale, man ikke kunne sige nej til. Men Lars Løkke Rasmussen er politisk låst. Anders Samuelsen (LA) og Søren Pape (K) ville aldrig så tæt på et valg acceptere en aftale, der væsentligt forringede arbejdsudbuddet.

Det eneste spørgsmål efterladt er, hvor længe teaterstykket kommer til at spille. Troels Lund Poulsen vil ihærdigt forsøge at ryge Mette Frederiksen ud af hullet, men mon dog hun går i den fælde. Præcis hvem der ender med at trække stikket på forhandlingerne om differentieret pensionsalder, eller hvordan det kommer til at ske, er ikke godt at vide, men kønt bliver det nok ikke.

Det betyder ikke, at man ikke kan blive enige om noget. Venstre har behov at stå bedre i debatten, eftersom pensionsalder ser ud til at blive et valgtema. Meget tyder derfor på, at man er klar til at udvide seniorførtidspensionen, så flere nedslidte kan få gavn af den. Og mon ikke også man benytter lejligheden til at omdøbe ordningen til noget mere kampagneegnet. Nedslidningspension måske.

Socialdemokratiet vil ikke kunne sige nej til dette, men vil igen og igen understrege, at det kun er den halve løsning. Og her ser første akt af teaterstykket lige nu ud til at slutte. Andet akt bliver valgkampen. Hvis der da ikke bliver spillet en ny joker på bordet. Det går nogle gange stærkt i politik.