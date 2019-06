Test dig selv: Kan du se Dannebrog på dette billede?

Der er nok mere end én dansker, der de seneste 800 år har spekuleret over, om det virkelig kunne passe, at Dannebrog skulle være dukket op på himlen under et slag i Estland.

På den anden side er det jo en god historie, og alt for mange gode historier er blevet ødelagt af alt for meget research.

Avisen iler derfor med en læsers gode forklaring på, hvordan flagfaldet kunne lade sig gøre - helt uden magi eller guddommelig indgriben.