Tæt på Bendt Bendtsen

"Min familie har boet på "Østergaard" i Allesø siden 1783. Kirsten og jeg er syvende generation i lige linje. Dette for at forstå, at slægtsgården blev hjerteblod for mig i mit liv", skriver Bendt Bendtsen i forordet til erindringsbogen.

Han fortæller, at da han sad i den store, sølvgrå BMW på vej til dronningen for at blive præsenteret som minister, tænkte han på sin far, der ofte sagde: "Viljen til at ville, giver evnen til at kunne".

Bendt Bendtsens to brødre var nu og da lidt knotne, for når Bendt var hos bageren efter rugbrød, gav bagerkonen ham altid en romkugle. Det fik brødrene aldrig.

Bendt og storebror Hans ombyggede engang lillebror Lars' barnevogn til en kampvogn. De skar hul i kalechen og satte et stort jernrør i - som kanon. Storebror Hans var kampvognsfører og sad mageligt i vognen. Bendt skubbede - han var motor. En dag i fuld fart kørte barnevognen fast i rabarberbedet. Bendt røg forover og ramlede ind i "kanonen" - der slog to fortænder ud. - Mor græd, og far skældte ude, fortæller han.

Bendt Bendtsen og broderen Hans gik i privatskole. Det var ikke altid, at landmandsfamilien havde betalingen klar til den første - men så fik den udsættelse, til der kom penge fra slagteriet eller mejeriet. Og ingen sagde noget om det.

I bogen indrømmer den senere minister og politibetjent, at han som stor dreng købte en billig knallert og fik den udboret, så den kunne køre stærkt. En aften stak han af fra færdselspolitiets knallert-razzia ved at køre gennem præstegårdshaven.

Bendt Bentsen gjorde tjeneste i Livgarden. Under en af løjtnantens berømte og berygtede stroppeture kom garderne til en mægtig mudderpøl. Så råbte løjtnanten: - Fly fra højre!

Det betød, at alle skulle smide sig ned i mudderet. For man skulle jo træne i at overleve fly-angreb. Garderne smed sig. Men ikke Bendt Bendtsen. Han blev stående. - Jeg råbte Fly fra højre, skreg løjtnanten. - Jeg står bag et stort træ og er i sikkerhed, svarede Bendtsen. - Jeg ser ikke noget træ, råbte løjtnanten rød i hovedet. - Jeg ser ikke noget fly, sagde Bendtsen. Alle grinede. Men Bendt Bendtsen kom til at kravle 50 meter gennem mudderet.

Politiet vil næppe blive begejstret over det, men Bendtsen fortæller i bogen, at han og en ældre politimand satte alarmen i gang i salatfadet - og det blå lys - fordi den ældre politimand skulle nå hjem på stationen for at se fodbold i tv.

"Tiden fra 1994 til i dag er gået meget hurtigt. Når jeg skuer tilbage, forekommer det mig, at der dengang var mange flere i folketinget, der havde andre uddannelser og havde prøvet meget andet end politik. Dengang var politikerne ikke uddannede til at blive politikere - som mange af dem er i dag.", skriver han.

"Der var engang en journalist, der spurgte mig om filmen "Det konservative blodbad" var tæt på virkeligheden. Jeg kunne kun replicere: Det var meget værre."

Bendt Bentsen fortæller i bogen også en gribende historie om, at han pludselig en dag, mens han var minister, fik et brev fra en ung 19-årig pige. Hun sendte ham også to pasfotos og skrev, at hun gerne ville møde sin far. Hun havde i en halv snes år vidst, hvem hendes far var. Nu ville hun gerne møde ham. Bendtsen fortæller, at da de mødtes - og han så hende smile - så erkendte han, at det skæve smil kun kunne komme ét sted fra. Bent Bendtsens kone og børn blev glade for at få en storesøster ind i familien.