Surrealistisk at klandre indvandrere for at stemme - bare fordi de stemmer på 'de forkerte'

På kant: Hvem er mest demokratiske? De, der rejser sig af sofaen og stemmer - eller de, der åbenbart vil forhindre visse befolkningsgrupper i at stemme på de partier, de har lyst til?

Vi er vidner til en surrealistisk debat i disse dage. Debattører finder det "bekymrende", at flere muslimer og folk med indvandrerbaggrund stemte til Folketingsvalget, og - ikke mindst - at de stemte på partier til venstre for midten. Ifølge Jyllands-Posten gik de Radikale fra en stemmeandel på 5,1 pct. i 2015 til 34,2 pct. i 2019- blot i Gellerup.

Sørine Gotfredsen kalder det i Jyllands-Posten for en "paralleltilstand" og Marie Krarup fra Dansk Folkeparti mente i DR2 Deadline, at det er "dårligt for Danmark".

Hvad sker der lige? Når muslimer ikke stemmer får de kritik. Når de stemmer får de kritik.

Vågn dog op og anerkend, at muslimer og andre med indvandrerbaggrund er blevet mere demokratiske. De går op imod islamister som Hizb at-Tahrir og andre, som forbyder muslimer at stemme. Giv din muslimske nabo et skulderklap for at bidrage til det danske demokrati!

Og selvfølgelig vil folk med indvandrerbaggrund stemme på partier, der tilgodeser deres behov. Det gør alle andre samfundsgrupper jo også. Arbejdere, landmænd, erhvervsfolk, og ja - selv kristne.

Så der er alle gode grunde til at råbe hurra for demokratiet!