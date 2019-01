Sundhedsreform modtaget med både ros og ris hos dem, den handler om

7 Sygeplejersker

- Vi er enige i målene om mere nærhed og sammenhæng, men mener ikke, at store strukturændringer er vejen. Mere fællesledelse mellem sygehus, kommuner og almen praksis i de 21 sundhedsfællesskaber kan være med til at styrke sammenhængen, men det er problematisk, at man samtidig vil svække den demokratiske styring. Det er vigtigt at vide, hvem der er politisk ansvarlig for sundhedsområdet. Lige nu mangler der medarbejdere i alle dele af sundhedsvæsenet, og det er politikernes vigtigste opgave at få det problem løst. Derfor er det positivt, at regeringen årligt vil uddanne 150 ekstra sygeplejersker frem mod 2022. Det er et meget vigtigt skridt. Det er også meget glædeligt, at man vil udnytte sygeplejerskernes faglighed bedre ved at give dem mere selvstændigt ansvar. Det vil give færre flaskehalse og bedre udnyttelse af ressourcerne. Og så er det i det hele en stor anerkendelse af sygeplejerskernes høje faglige niveau.

Grethe Christensen, fmd. for Dansk Sygeplejeråd - i en pressemeddelelse