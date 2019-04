Sundhedsminsteren: - Markant flere speciallæger i de kommende år

Sundhedsstyrelsen har udregnet en ny analyse på antallet af kommende speciallæger frem mod 2040, og tallet vil samlet set stige fra 16.000 til 24.000 speciallæger i de næste 20 år. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er optimistisk med at få nedbragt lange ventetider.

Ellen Trane Nørby, Sundhedsstyrelsen har regnet på, at de forventer en stigning på op mod 50 pct. nye speciallæger i de næste 20 år. Hvad siger de tal dig? - Når vi kigger på de lægeudfordringer, som vi står med, og vi ved, at der bliver flere patienter i de kommende år, så er det godt, at de beslutninger, som vi har truffet politisk om at optage flere unge på medicinstudierne samt at styrke den geografiske placering af medicinuddannelserne, at det vil give en enorm stor gavn. At der vil være 8.000 flere speciallæger i 2040, er vigtigt, så vi kan se lys for ende af tunnelen. Det er selvfølgelig om nogle år, men allerede om 10 år vil vi se en markant forbedring, som vil komme patienterne til gavn.

Flere speciallæger frem mod 2040 Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny lægeprognose for de kommende 20 år frem mod 2040, hvor antallet af speciallæger forventes at stige løbende. Den forrige prognose blev udgivet i 2015.I 2018 var der 16.163 speciallæger i alt fordelt på 39 forskellige områder, og i 2025 vil tallet være steget til 18.361 speciallæger, mens tallet for 2040 er 24.121 speciallæger. Det giver en samlet stigning på 49 pct. på 20 år. Fordelingen omfatter ansatte både i det offentlige og i det private.



Antallet af lægekandidater, der afgår fra landets fire universiteter, har betydning for den fremtidige udvikling i antallet af læger og speciallæger. Tilgangen til lægeuddannelsen er i løbet af de seneste 28 år mere end tredoblet og er steget fra 463 i 1990 til 1.484 i 2017.



Kilde: Sundhedsstyrelsen

På en række speciallægeområder forventer Sundhedsstyrelsen større stigninger i de næste 20 år. Grafik: Leif Nørmark Sørensen

Siger Sundhedsstyrelsens beregninger også noget om, at der er behov for at få så mange nye speciallæger i de kommende år, hvad mener du om det? - Når vi kigger på de områder, hvor der i høj grad mangler speciallæger, så vil vi blandt andet se en stigning med nye speciallæger inden for neurologi på 60 pct. og gigtlæger på 78 pct., og det betyder noget, når der bliver flere ældre patienter og flere med sygdomme.

Hvis vi dykker ned i tallene, kan vi blandt andet se, at børne- og ungdomspsykiatri får over 100 læger tilført inden for de næste fem år. Vil det kunne hjælpe på at nedbringe de lange ventetider, som psykiatrien slider med? - Ja, uden flere læger på området lykkes vi ikke. Vi har nogle udfordringer i dag med rekruttering inden for psykiatrien, og det, at vi vil få så mange flere speciallæger, vil betyde meget inden for psykiatrien.

Der bliver flere ældre patienter inden for de kommende år, og speciallæger har gentagne gange sagt, at de ikke kan følge med efterspørgslen. Hvad vil du gøre for at kunne hjælpe speciallægerne med de lange ventelister? - Vi har tidligere oprettet medicinuddannelse i Aalborg, og nu kan vi se, at de begynder at blive færdiguddannede. Mange af dem vil bosætte sig i det nordjyske område, hvor der har været massive udfordringer med at dække ind med læger. Her og nu skal vi sørge for en bedre lægedækning, og inden for de kommende år vil der blive uddannet flere, end der går på pension.

Der er i dag omkring 130 deltidsydernumre med privatpraktiserende læger rundt omkring i regionerne. Vil det ikke være bedre at tilføje dem et fuldtidsydernummer til at arbejde mere end at skulle vente på at uddanne flere speciallæger? - Det er noget, som vi skal kigge på i forbindelse med sundhedsreformen, hvordan vi kan få en bedre fordeling af speciallæger. Der skal tages nogle initiativer, hvordan speciallæger i de private praksis bedre kan benyttes med fordelingen af ydernumre.

Hvad forventer du, at det vil komme til at koste at uddanne og ansætte 8.000 flere speciallæger i 2040, har du et bud på det? Forrige år og sidste år har vi finansieret universiteternes drift til nye studerende. Når vi så skal tale om den næste dimensioneringsplan med speciallæger, så skal man også tale om økonomi, og der skal Sundhedsstyrelsen lave den konkrete plan med en anbefaling til regeringen. Med sundhedsreformen har vi afsat 400 mio. kr. for at komme i gang, men i de kommende år skal vi drøfte, hvordan vi sikrer tilstrækkelig økonomi til at få nok speciallæger.