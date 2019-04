Sundhedsminister: Egoistisk at fravælge mæslingevaccine

Hvorfor opgør I for første gang MFR-vaccinationstilslutningen på skoleplan?

- Med vaccineudspillet er der lagt op til, at sundhedsplejerskerne er kontakten ud til forældrene, og de skal agere vaccineambassadør. De skal vide, hvor i kommunen, der er færre vaccinerede, så de kan sætte ind der. Vi gør det for at sikre, at målet om 95 procent vaccinationstilslutning ikke bare er en overordnet, national målsætning, men at vi får den brudt ned, så vi kan handle på det.

Hvad skal sundhedsplejerskerne konkret gøre?

- Hvis de kan se, der er dårligere vaccinationstilslutning på enkelte skoler skal de for eksempel lave forældrearrangementer og sende påmindelser ud. Flokimmuniteten opnår vi først, når et vist antal børn er vaccineret.

11 af de 20 skoler med lavest vaccinationstilslutning er Rudolf Steiner Skoler, som der i alt er 14 af i opgørelsen. Hvad er din reaktion på det?

- Det kommer ikke om en overraskelse. Deres forældre har ofte en ideologisk holdning om, at de ikke vil lade deres børn vaccinere. Det er klart, at det er en anden form for information, der skal ud der, end hvis forældre har glemt at få vaccineret deres børn. Men det er også vigtigt, at kommuner, der generelt kan se, de ligger lavere, kan se om det er et generelt problem, eller om det er, fordi de har en stor Rudolf Steiner Skole.

Hvad er din opfordring til de forældre, der bevidst fravælger at vaccinere deres børn mod mæslinger?

- Jeg kan kun sige, at jeg har et klart ønske om, at de også forholder sig til den fare, de udsætter andre børn for. På nogle områder et det et enormt egoistisk valg. Det kan godt være, de selv har den holdning, at de ikke ønsker at vaccinere. Men hvis det betyder, at andre børn ikke kan deltage i børnehave eller skoleaktiviteter eller andet, fordi de har en sygdom, der gør dem særligt udsatte, er det noget, man er nødt til at forholde sig til, uanset om man er forældre eller institution. Det her handler også om at beskyt de syge og svage, som ikke kan tåle vaccinen. Mæslinger er en sygdom, som årligt koster tusindvis af børn og unge livet i Europa.