Sundhedsansatte afsløret i at snage i patienters medicinforbrug: 50 sager sendt til politiet

- De uberettigede opslag sker typisk i sager, hvor der er en personlig relation mellem borgeren og den sundhedsprofessionelle. Det er næsten altid en ulykkelig historie, hvor en sundhedsansat er uvenner med sin ekskæreste og slår op for at finde snavs på vedkommende. Vi har også en enkelt sag, hvor en læge udskriver en recept, som lægen så selv har indløst, så lægen selv kan få adgang til medicinen, siger Anders Brahm, afdelingschef i Sundhedsdatastyrelsen.

Når Sundhedsdatastyrelsen i sine løbende stikprøver via overvågning af it-systemet eller på baggrund af henvendelser fra borgere kan se, at ansatte i sundhedsvæsenet har været inde og kigge i medicinkort, som de umiddelbart ikke burde have nogen grund til at slå op i, undersøges det, om der er en gyldig årsag til opslaget, eller der blot er sket en fejl. Er der ikke en god forklaring på opslaget, sendes sagen videre til politiet.

- Jeg tror, at det høje antal anmeldelser i 2015 og 2016 skyldes, at det fælles medicinkort var ret nyt, og man har skullet vænne sig til det. Vi kan tydeligt se, at man i regionerne siden har gjort en stor indsats for at informere om, hvad man må og ikke må. Ikke bare for medicinsystemet, men for alle systemer, siger Anders Brahm.

Tallene viser dog også, at problemet ser ud til at være drastisk faldende. I 2017 og 2018 blev der således blot sendt i alt fem sager videre til politiet, og i år er der endnu ikke anmeldt nogen sager. I 2015 og 2016 var det tilsvarende tal 40 sager. Anders Brahm mener, at det eksplosive fald i antallet af politianmeldelser hænger sammen med, at sundhedspersonale er blevet klogere på, hvilke patientoplysninger man må tilgå.

Sundhedsdatastyrelsen har kun data om politiets afgørelse i 16 af de anmeldte sager. Ni er endt med en bøde, mens syv er endt uden på grund af blandt andet forældelse eller manglende grundlag for at indlede en efterforskning. Styrelsen oplyser, at den typiske straframme på uberettigede opslag er på 1000-5000 kroner og i særlige tilfælde op til 10.000 kroner.

- Vi gør alt, hvad der er muligt, for at tjekke alle opslag, og vi kan se, at vi har en meget høj præcision. Så jeg ville ikke turde gøre det. Det er ikke bare sådan et mildt rap over fingrene, man får, hvis man bliver opdaget. Det gør ondt, når det klapper, siger han.

Sundhedsdatastyrelsen kontrollerer ikke manuelt alle 500 millioner opslag, der årligt laves i det fælles medicinkort, men bruger computere til at analysere, om opslaget ser ud til at være i orden, eller det skal undersøges nærmere. Derfor kan Anders Brahm heller ikke vide, om sundhedsansatte snager i patienters medicinforbrug, uden at styrelsen opdager det.

50 for meget

Hos organisationen Danske Patienter vil man ikke forholde sig til tallene, før der ligger et klart overblik over, hvor mange der er blevet dømt for uberettiget at slå op i Fælles Medicinkort.

- Men 50 politianmeldelser er selvfølgelig 50 for meget. Det kan lyde af rigtig mange, men man skal også huske på, at det er ud af rigtig mange opslag. Det kan også være et udtryk for, at tilsynet virker og reagerer hurtigt. Så man kan ikke sige, at 50 politianmeldelser er det samme, som at det er et stort problem, siger direktør Morten Freil.

Han glæder sig over, at antallet af anmeldelser falder, og mener, at det hænger sammen med, at sundhedsansatte er blevet klogere på, hvad de må og ikke må i forhold til patienternes data. Samme melding møder man hos Danske Regioners næstformand, Ulla Astman (S).

- Men jeg synes da, det er bekymrende, at det er nødvendigt at lave politianmeldelser. Det skal tages alvorligt. Og det skal vi tage med videre i forhold til at undgå, at der laves sådan nogle uberettigede opslag, siger hun