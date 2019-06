- Men det betyder ikke, at der ikke bliver pressekontakt. Det foregår bare uden for lokalet, siger Carsten Normann Munk, der fortæller, at kandidaterne jævnligt vil bevæge sig uden for læsesalen på Christiansborg, hvor festen bliver afholdt, for at tale med pressen.

- Det er det hav af artikler, hvor der er blevet gravet op i Rasmus' privatliv, og artikler om, at jeg vil smide min egen kone ud. Det er jeg ærligt talt ikke imponeret over, siger han.

Valg: Når partiet Stram Kurs holder valgfest på onsdag på Christiansborg, får pressen ikke adgang til festlighederne. Det bekræfter Stram Kurs' spidskandidat i Sydjyllands Storkreds, Carsten Normann Munk og Stram Kurs' pressechef over for avisen Danmark.

Carsten Normann Munk (th.), spidskandidat for Stram Kurs i Sydjyllands Storkreds, tøver med at kalde beslutningen om at udelukke pressen fra valgfesten for endegyldig. Han åbner op for, at der måske kan blive adgang for et tv-hold.Foto: Martin Ravn

Stadig dialog

Selvom Carsten Normann Munk ifølge eget udsagn "kun kan gisne om", hvorfor pressen ikke har adgang, fortæller han, at beslutningen om at udelukke pressen fra festen er truffet i fællesskab blandt partiets kandidater. Han åbner dog op for, at der alligevel kan komme tv-billeder fra valgfesten.

- Jeg tror, at der kommer et tv-hold ind og tager bileder af festen. Det er i hvert fald det, jeg har hørt. Om det sker eller ej, kan jeg ikke sige, siger Carsten Normann Munk, der dog tøver med at kalde beslutningen om at holde journalister uden for valgfesten for endegyldig.

- Der er stadig pågående dialog om, hvad vi helt præcist gør, siger han.

Partiets pressechef oplyser dog til avisen Danmark, at beslutningen om ikke at lade journalister få adgang er endegyldig, og at der ikke er planer om at lukke et tv-hold ind til festen.