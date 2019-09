Storbønder smuglede selv svinesæd i shampooflasker

Det var i særdeleshed tidligere formand for Landbo Syd Henrik Enderlein, der personligt smuglede svinesæd fra Danmark til Australien i shampooflasker gemt i kufferter. Andre danske storbønder og investorer har også smuglet sæden. Det fremgår af domsudskriften fra den regionale ret i Perth i Vestaustralien.

Avisen Danmark har utallige gange kontaktet Henrik Enderlein på forskellige telefoner. Han meddeler på sms, at han ikke har tid til at tale. Tørnæs og Jørgensen gentager også over for Landbrugsavisen, at de intet kender til sagen.

- Jeg accepterer, at hr. Enderlein og hans partnere var dem, der primært smuglede sæden, har dommer Troy Sweeney slået fast i dommen.

Retssag: Svinesæd i shampooflasker. Det begynder som en joke i 2009, men ender som systematisk og organiseret smugleri af dansk ornesæd til Australien. Det er især storbonden Henrik Enderlein fra Sønderborg, der også er tidligere formand for Landbo Syd og Sønderborg Vækstråd, som stod for de mange sædtransporter.

Fra 2009 til 2011 importerer GD Pork ornesæd ulovligt fra Danmark mindst seks gange. Det er uvist, hvem der havde sæden med i kufferten. ?17. januar 2012: Peter Jørgensen og Jørgen Tørnæs rejser fra Danmark til Australien. Gemt i kufferten hos enten Tørnæs eller Jørgensen eller dem begge er dansk ornesæd. Samme dag bliver 12 GD Pork-søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?20. november 2012: Henrik Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev et ukendt antal søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?30. april 2013: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev 12 søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?8. august 2013: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev syv søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?25. februar 2014: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev 12 søer insemineret med sæden hos GD Pork. Torben Sørensen inseminerede søerne enten alene eller i selskab med andre. ?21. oktober 2014: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev 16 søer insemineret med sæden hos GD Pork. Torben Sørensen inseminerede søerne enten alene eller i selskab med andre. ?10. marts 2015: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Samme dag blev 18 søer insemineret med sæden hos GD Pork. Torben Sørensen enten alene eller med andre stod for insemineringen. ?9. juni 2015: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev 10 søer insemineret med sæden hos GD Pork. Torben Sørensen inseminerede søerne enten alene eller i selskab med andre. ?12. januar 2016: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert er der portioner af dansk ornesæd. Samme dag bliver to søer insemineret med sæden hos GD Pork. Næste dag bliver yderligere to søer insemineret. ?28. juni 2016: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev otte søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?25. oktober 2016: Christian Nymann rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert er der portioner af dansk ornesæd. Samme dag bliver et ukendt antal søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?25. november 2016: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert var der portioner af dansk ornesæd. Samme dag blev otte søer insemineret med sæden hos GD Pork. ?20. januar 2017: Enderlein rejser fra Danmark til Australien. Gemt i hans kuffert er der portioner af dansk ornesæd. Samme dag bliver n søer insemineret med sæden hos GD Pork. Kilde: Retsudskrift fra distriktsretten i Perth, Vestaustralien

Anholdt på farmen

I samme sag blev direktøren for det australske selskab GD Pork Torben Sørensen, 39 år, og avlschef Henning Laue, 74, 13. august 2019 idømt henholdsvis tre og halvandet års fængsel. De har erkendt sig skyldige, og Sørensen er ramt af kronisk stress som følge af sagen. De to blev anholdt og sigtet 28. september 2018 af bevæbnet australsk politi, der mødte op på den danskejede farm.

Australien er meget restriktiv, når det kommer til at beskytte plante- og dyrelivet på den store ø. Når det var fristende for de danske farmere i Australien at smugle dansk ornesæd, er det, fordi dansk svinegenetik er førende på verdensmarkedet. Dansk sæd vil give flere smågrise og svin med mere kød på kroppen.

Det ville med andre ord ikke alene udsætte australsk svineproduktion for en smittefare, men også for unfair konkurrence. Ifølge retsudskrifterne ville GD Pork skabe en dansk superso i Australien.

- Denne sag viser en foruroligende ignorering af de love, der beskytter levebrødet for Australiens 2700 svinekødsproducenter og kvaliteten af det svinekød, som millioner af australiere nyder hvert år, sagde Bridget McKenzie, der er den føderale landbrugsminister, kort efter dommen i august.

Dommeren i Perth, Troy Sweeney, slår i dommen fast, at de dømte kun var hjælpere - og at bagmændene for svinesæd-syndikatet var stifterne af, ejerne af og bestyrelsesmedlemmer i Pork Australia ApS.

Dommeren har da også udtalt, at bagmændene ville få længere fængselsstraffe end de ansatte, der har taget skraldet og har fået dom. Pork Australia ApS var det danske moderselskab for GD Pork i Australien. Personerne bag er netop Henrik Enderlein, Jørgen Tørnæs, Christian Nymann og Peter Jørgensen. Begge selskaber er under frivillig opløsning. Foruden selve smugleriet, har bagmændene i flere tilfælde overværet selve insemineringen.