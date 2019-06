Stop med at stjæle fra de rige

Udbytning: Vi bor i en af de mest velfungerende lande i verden med den højeste velfærd - og det skal vi blive ved med. Men vi skal ikke længere stjæle fra de rige og give til fattige! Det enkelte individ, der har formået at skabe en succes, skal ikke bestjæles de penge, han selv har arbejdet for. Han skal derimod belønnes med en skattelettelse - ikke af den almindelige skat, men topskatten. I dag er det sådan, at har du mere end 513.400 kr. i personlig indkomst, skal du betale 15 pct. i topskat af det beløb, der overstiger de 513.400 kr. udover den almindelige skat, og det er på ingen måde rimeligt.

Samtidig skal vi sænke virksomhedsskatten, for det vil gøre, at de danske virksomheder kan komme ned på konkurrencedygtige priser.

Forbrugerne vil ikke have dyrere varer, de vil have billigere varer, men de vil samtidig helst have produkter, der er made in Denmark. Ved at komme ned på konkurrencedygtige priser vil vi kunne øge beskæftigelsen, fordi det skaber flere arbejdspladser og dermed have færre på kontanthjælp eller andre offentlige ydelser. De penge, vi sparer på offentlige ydelser, kan vi bruge på vores forsvar, ældre, børn og sygehuse. Sænkelse af virksomhedsskatten vil udover at øge beskæftigelsen også give lønstigninger, der vil gøre, at det arbejdende folk får flere penge mellem hænderne, som de kan bruge i butikker, restauranter, rejser mm.

Dermed kan Danmark forblive en stormagt, når det kommer til velfærd - uden at stjæle fra de rige.