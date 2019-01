Stephanie Lose er sundhedsreformens stærkeste kritiker: Enspænderen, der blev kvinden i midten

Stephanie Lose er blevet en irriterende sten i skoen Lars Løkkes store sundhedsreform. Det er hun nu ligeglad med, for regionernes hovedperson har været vant til at blive set som lidt speciel, lige siden hun voksede op i Løgumkloster og begravede sig i bøger og ikke i venskaber. Mød den sociale enspænder, der for alvor er trådt op på den landspolitiske scene.

Onsdag stod Stephanie Lose igen på scenen foran kameraerne og svarede på spørgsmål. Denne gang var det "hjemme" i Region Syddanmarks hovedkvarter i Vejle, hvor den 36 årige Venstre-kvinde er formand. Ovre i Købehavn havde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sammen med en hel stribe ministre netop løftet sløret for en sundhedsreform, som Lose og en stor del af Venstres bagland i Jylland og på Fyn var stærkt kritiske over for. Og Stephanie Lose kunne endnu en gang i TV2 News slå fast, at det Venstre, hun kender, tror på folkestyret. Ikke på et embedsmandsstyre som det, statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og regeringen ønsker at indføre.

Baggrund: Denne uge blev ugen, hvor Stephanie Lose (V) for alvor trådte op på dansk politiks store scene. Man kan sagtens indvende, at der stod hun jo i forvejen som formand for Danske Regioner, men nu er hun trådt helt frem til scenekanten som den måske klareste kritiker af regeringens planer om at afskaffe regionerne og dermed de lokalvalgte politikere, som borgerne i dag kan holde direkte ansvarlige for svigt på sygehusene, ambulancerne, hos de praktiserende læger og i psykiatrien.

Stephanie Lose har siddet i regionsrådet i Region Syddanmark siden 2006 og har været formand siden 2015, da hun afløste Carl Holst (V).Blev desuden formand for Danske Regioner i marts 2018, da socialdemokraten Bent Hansen gik af. Er uddannet cand.oecon fra Syddansk Universitet og har haft job i såvel det private som det offentlige. Er 36 år og er er født og opvokset i Løgumkloster i Sønderjylland og har gået på Tønder Gymnasium. Bor i dag i Østerbyen i Esbjerg sammen med sin mand Jakob Lose, som er byrådspolitiker i Esbjerg for Venstre. Parret har sammen døtrene Mie og Sofie.

Mulden ved Løgumkloster

- Jeg er jo i regionalpolitik for at gøre en forskel. Jeg kæmper for det, jeg tror på, og så har jeg en naturlig opgave i at gøre opmærksom på regionernes synspunkter, fortsætter hun.

Det budskab, som Stephanie Lose gerne vil have ud over scenekanten, er, at regionerne er rustet til at løse de opgaver, som skitseres i regeringens forslag til et nyt sundhedsvæsen, som er klar til den bølge af ældre patienter, som vil lægge pres på systemet de kommende år. I det omfang, det har været muligt, er Region Syddanmark og andre regioner i gang med det allerede.

- Helt grundlæggende er der ikke nogen af de problemer i den nuværende struktur, som ikke kan løses af regionerne i et formaliseret samarbejde med kommuner og almen praksis, siger hun.

Men det, der for alvor får Stephanie Lose til at reagere, er noget andet. Og det er det, der gør hende til en irriterende sten, som bliver ved at gnave i Venstre-toppens sko. Noget, der ligger dybere end det rent mekaniske i at drive et godt sundhedsvæsen. Noget, der ligger begravet et eller andet sted i barndommens land i Løgumkloster og andre steder, hvor V både står for Venstre og for nogle værdier, der hører med:

- Jeg er vokset ud af det jyske Venstre. Her tror vi på folkestyret og på at have lokale politikere, der kan få indflydelse, og det har altid ligget dybt i mig og i det jyske Venstres bagland. Det er det, jeg er rundet af, siger Stephanie Lose.