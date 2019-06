Stemmerne optalt: Nu indkaldes der til dronningerunde

Til dronningerunde mødes hvert partis ledere med dronning Margrethe for at fortælle, hvem de foretækker som leder af forhandlingerne om en ny regering. Her er det fra Amalienborg efter folketingsvalget 22. juni 2015. Foto: Søren Bistrup/Ritzau Scanpix

Når en regering mister flertallet, bliver der indkaldt til dronningerunde. Her får du indsigt i, hvordan det foregår.

Folketingsvalget er overstået, og nu begynder den politiske forhandling om, hvordan den kommende regeringsdannelse skal være. Når en regering mister flertallet bag sig, bliver der indkaldt til dronningerunde. Her bliver hvert partis leder inviteret til Amalienborg for at meddele dronning Margrethe, hvem de vil pege på som ny statsminister. En dronningerunde er ikke indskrevet i Grundloven, men den er en fast tradition i dansk politik, hvor tre klare regler i en regeringsdannelse foreligger. For det første er proceduren frem til udnævnelse af en ny statsminister den siddende statsministers ansvar, mens der for det andet kun kan udnævnes en statsminister, som ikke på forhånd kan antages at have et flertal i Folketinget imod sig. Endelig er det den nye statsminister, der udnævner sig selv.

Om dronningerunde Hvis en regering taber flertallet i folketinget, skal der findes en ny regering, og der bliver holdt dronningerunde. Har den siddende statsminister ikke et flertal imod sig, kaldes det negativ parlamentarisme.Dronningerunde har været holdt ved både folketingsvalget i 2011 og 2015, mens det ikke var nødvendigt i 2007, da blå blok kunne fastholde flertallet under statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

To valgmuligheder Dronning Margrethe har ingen politisk indflydelse, men hun kan efter rådgivning vælge imellem to muligheder. Enten kan hun pege på en forhandlingsleder, også kaldet en kongelig undersøger, der får til opgave at undersøge muligheden for at danne en regering uden at have et flertal imod sig, eller hun kan pege direkte på en partileder, som får til opgave at danne en ny regering med sig selv som statsminister.

Ny regering kan tage tid Efter folketingsvalget i 2015 skulle der to dronningerunder til, for at Lars Løkke Rasmussen kunne danne regering. Dagen efter valget var han blevet udnævnt som forhandlingsleder på Amalienborg ved, at han havde et flertal bag sig. En flertalsregering bestående af de fire borgerlige partier Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti måtte dog efter få dage opgives, da partierne ikke kunne enes om et fælles grundlag. I stedet for lavede Lars Løkke Rasmussen en ren Venstre-regering under den anden dronningerunde. Også ved valget i 2011 var der en dronningerunde, hvor rød blok fik flertal, mens det ikke var nødvendigt ved folketingsvalget i 2007, hvor Anders Fogh Rasmussen (V) kunne fortsætte sin regering sammen med Dansk Folkeparti som støtteparti.