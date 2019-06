Stemmer fra provinsen: Milliarderne er rullet ind til kommunerne i valgkampen

1 Ny udligningsreform: Rige kommuner skal give mere til provinsen

- Ulrik Wilbek (V), borgmester i Viborg, for dig var dette emne det vigtigste. Har partierne leveret det i valgkampen, du havde håbet på?

- Jeg har ikke set alle valgmøder, men jeg vil gerne erkende, at det er ikke det, der har stået forrest i diskussionen. Fra min side var det et ønske fra kommunerne under et, at vi får en udligningsreforform. Jeg tror bare ikke, det er særligt sexet af snakke om i en debat på tv, fordi der næppe er mange stemmer i det. Til gengæld har vi i Kommunernes Landsforening fået meget klare tilkendegivelser fra alle partier om, at den skal laves så snart, der er dannet en ny regeringen.

- Løkke og Frederiksen sagde i en debatduel i Aabenraa, at det var en bunden opgave i næste periode - det blev dog også sagt før sidste valg. Frederiksen talte om en udligningsreform, så det fremgik, at kommunerne i Nordsjælland i hvert fald ikke skulle vinde på den, mens Løkke sagde, at København ville komme til at betale, men konklusionen var, at begge dansede omkring den varme grød. Hvad tænker du om det?

- Alle ved godt, at det Løkke sagde, er rigtigt, men det væsentlige er, at der bliver lavet en retfærdig udligningsreform - den vil sikkert på nogle parametre ramme København, men man skal være klar over, at mange andre end København vil blive ramt. Den helt store trigger ligger i, at alle de 97 andre kommuner tror, de kommer til at få mange flere penge. Sådan tror jeg ikke, det bliver.

- Folketinget magtede ikke opgaven i denne periode - tror du på, at det vil lykkes nu?

- Jeg er helt sikker på det. Vi har kigget folketingspolitikere fra de store partier i øjnene, og de er helt klar over, at det skal laves nu. Det hele vil blive rørt op. Vi vil have en få udligningsreform i 2021.