Stemmer fra provinsen: Her er dommen over regeringssaftalen

1. Positivlisten

Man skal bare halvt ned på første side i det 18 sider lange forståelsesdokument underskrevet af Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten før der kommer et afsnit, som grundlæggende tilfredsstiller Balance Danmark og Landdistrikternes Fællesråd. To organsationer som begge arbejder for at skabe bedre muligheder for at leve og bo uden for de store byer i Danmark.

"Vi skal tage et opgør med centraliseringen af Danmark. Så der er udvikling, muligheder, arbejdspladser og velfærd i hele landet. Det har en værdi i sig selv, at beslutninger træffes tæt på dem, det vedrører. Danmark er for lille til store forskelle."

- Vi har råbt om et centraliseringsstop meget længe, og derfor er jeg meget glad for, at det er et specifikt fokus i aftalepapiret. Hvad partierne konkret vil gøre for at sikre det, står endnu hen i det uvisse, men vi møder gerne op med tasken fyldt med gode, konstruktive ideer, siger Kim Ruberg, formand for Balance Danmark.

Samme melding kommer fra formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Begge organisationer er også meget begejstrede for, at aftalen nævner klart og tydeligt, at flere uddannelser uden for de store byer, vil blive prioriteret højt.

- Og når besparelserne på uddannelserne samtidig bliver sløjfet, bliver der sendt nogle meget positive signaler på det område, siger Steffen Damsgaard.

Regeringen forpligter sig også på at "igangsætte et arbejde, der skal undersøge problemet" med at kunne låne til boliger i landdistrikterne.

- Det var på tide. Det hilser vi meget velkomment, siger Kim Ruberg.

- Det er virkeligt vigtigt der her, men også meget ukonkret. Vi tilbyder gerne løsningsforslag - hvad enten det handler om den måde banker bliver reguleret på, om det skal være garantier fra staten eller selvbærende initiativer i realkreditsektoren f.eks. Der er mange modeller, man skal bare være villig til at træffe en beslutning, siger Steffen Damsgaard.