Stemmer fra provinsen: Det forventer vi af Løkke og Frederiksen

1 Uddannelse i hele landet

Kim Ruberg, Balance Danmark: - 81 procent af alle uddannelser over gymnasieniveau ligger i de fire store universitetsbyer. Vi ved, at over 60 procent af de unge helst vil tage deres uddannelse tæt på, hvor de bor. Når de flytter ind til de store byer, etablerer de sig typisk med familie og bliver meget svære at få tilbage til de mindre samfund. Hvad vil Løkke og Frederiksen gøre ved det?

Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fællesråd: - Uddannelser i hele landet er vigtigt, så alle unge får en uddannelse, men også af hensyn til landdistrikternes udvikling. De videregående uddannelsesinstitutioner ligger langt overvejende i de store byer, mens arbejdspladserne uden for mangler arbejdskraft, og det er svært at få folk til at bosætte sig der. Det hænger ikke sammen, men rammer både områderne og de unge. Det allervigtigste problem i forhold til at få landet til at hænge sammen er, at det problem bliver løst.