På kant: Grundloven forudsætter meget klart, at vi danskere stemmer i en valgkreds, der er det lokalområde, hvor vi bor. Og dér vælger vi politikere, der skal repræsentere netop os og vores område på Tinge. Politikere, der skal kæmpe for netop de synspunkter og sager, vi i den valgkreds opfatter som vigtige.

Og det, der er vigtigt for langt de fleste danskere, er den dagligdag, vi bor og lever i.

Er vi trygge ved de vuggestuer, børnehaver og skoler, vores børn går i? Og er der overhovedet vuggestuer, børnehaver, skoler og højere uddannelsesinstitutioner i nærheden? Er der plejehjem, hospitaler, politistationer inden for rimelig afstand? Er der gode veje, internetforbindelser, godt miljø, gode klimainitiativer og mulighed for at finansiere en ny bolig, når man har brug for det?

For alt for mange danskere vil svarene på de spørgsmål være et nej. Og grunden er den alt for store centralisering, der hvert år sender 30-50 mia. kr. fra det lokale Danmark til hovedstaden og lukker uddannelser og meget andet i lokalområderne.

Det er ikke et problem for en politiker, der bor i hovedstadsområdet. Men det er og skal være et problem for den politiker, du sender til Christiansborg fra det lokale Danmark.

Stem i morgen på en politiker, der bor i din egen valgkreds, og som du ved vil kæmpe for dig, dit område og de synspunkter og sager, du går op i.

Det er det demokrati, Grundloven forudsætter. Ha' en god valgdag.