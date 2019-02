Sprængt rør standser togdrift mellem Aarhus og Fredericia: Passagerer skal med togbusser

Vejle: Togdriften gennem Østjylland standsede torsdag formiddag.

Omkring klokken 9.30 blev et fjernvarmerør på en bro over jernbanen ved Vejle Station gravet over. Det betød, at alle tog på strækningen holder stille. En foreløbig prognose siger, at skaden kan være udbedret cirka klokken 13. Men det er en prognose, der kan ændres, understreger DSB.

- Vi kan i øjeblikket ikke køre tog mellem Fredericia Station og Aarhus Station, skriver DSB på sin hjemmeside.

Der arbejdes på at skaffe togbusser, som skal køre på strækningen fra Fredericia til Aarhus. De vil stoppe i Fredericia, Børkop, Brejning, Vejle, Hedensted, Horsens, Skanderborg, Viby J og Aarhus H.

Togene til og fra Struer betjener Børkop Station og Brejning Station.

DSB anbefaler, at man slår op i Rejsesplanen, før man tager afsted for at sikre sig, at man kan nå det planlagte mål.

- Vi er i gang med at indsætte busser. Vi har ikke rigtigt noget alternativ, når Banedanmark har spærret begge spor, siger informationschef i DSB Tony Bispeskov.

Han oplyser, at passagerer, der påvirkes af hændelsen, er omfattet af rejsetidsgarantien, hvis forsinkelsen bliver over 30 minutter.