Spiritusfirma: Spiritus er for billigt

United Drinks, der står bag Blå Gajol shot, mener der bør indføres faste priser på spiritus for at undgå priskrig på billige shots til unge under 18 år. Firmaet er desuden med på at hæve aldersgrænsen, så man skal være 18 år for at købe spiritus.

Forbud: Unge på 16 og 17 år bør slet ikke have adgang til nogen former for spiritus, mener VSOD, der varetager spiritusbranchens interesser.

United Drinks er en af de producenter, som udvikler shots, der har en alkoholprocent på 16,4. Altså et shot som 16- og 17-årige gerne må købe, for det ligger under grænsen på 16,5 procent. Thomas Anthon er direktør for United Drinks, og han er i bund og grund enig med VSOD i, at aldersgrænsen bør hæves. Han mener dog, problemet også ligger et andet sted:

- Det flyder med billigt spiritus og billige shots ude i nattelivet, hvor man kan få 10 shots for 100 kroner. Og unge mennesker på 16 og 17 år skal ikke lalle rundt i gaderne og drikke spiritus. Deres forældre aner det jo ikke. Og i forretningerne bliver det også solgt alt for billigt. Lad os få indført nogle faste minimumspriser, ligesom der er på cigaretter. Og en minimumsaldersgrænse for alkohol på 18 år, den siger vi også ja til, siger direktør Thomas Anthon.

Han er enig i, at alkohol ikke er godt for unge mennesker. Men hvorfor har United Drinks så udviklet et produkt, som går helt op til grænsen for, hvad en 16-årig må købe?

- Et enigt folketing vedtog i 2011, at unge på 16 og 17 år måtte købe produkter med en alkoholstyrke under 16,5 procent. Så ville vi da være et skarn, hvis vi ikke deltog i konkurrencen og sagde: Vi har også et produkt på 16,4 procent, siger Thomas Anton.