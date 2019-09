Spiritusbranchen: Forbyd alt salg af spiritus til unge under 18

De 16-17-årige skal afskæres fra at købe øl, breezere og vin, mener vin- og spiritusgrossisternes interesseorganisation. Alkohol & Samfund glæder sig over opbakning fra spiritusbranchen, for alkohol er skadelig for en ung hjerne, siger direktør Peter Konow.

Sundhed: I sidste uge er VSOD (Vin og Spiritus Organisationen i Danmark) blevet kendt for at stille lokaler og gratis, vin sprut og bobler til rådighed for folketingspolitikernes vin- og spiritusklub. Som interesseorganisation arbejder VSOD i bund og grund for, at det skal være en god forretning at sælge alkohol.

Men der er én kundegruppe, som VSOD gerne vil af med: De unge 16-17-årige skal ikke have lov til at købe øl, vin og alkoholsodavand, hvis det står til spiritusbranchen. Det må de gerne i dag, hvis bare alkoholprocenten holder sig under 16,5 procent.

- Vi kan ikke se, at det kan være rigtigt, at unge på 16 og 17 år skal have lov at købe alkoholiske drikke med op til 16,5 procent alkohol. Alkohol er alkohol, uanset om det er øl, vin, cider eller vodka, og alkohol er et nydelsesmiddel for voksne, siger Carsten Suhrke, der er formand for VSOD og desuden direktør for Pernod Ricard i Danmark.

- Der er jo ikke engang nogen mængdebegrænsning på, hvor meget de unge kan købe, tilføjer han.